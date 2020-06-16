  • 28°C
香港時間 : 2020616日 (二) 04:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

全港首個戶外平衡車公園 進駐新城市廣場

行政人員版 04:00 2020/06/16

分享：

大家喺疫情期間成日困喺屋企，但近期疫情開始趨緩和，係時候出去郁下做下運動喇！要集樂趣同健康於一身，不如考慮玩下平衡車？公關姊妹同黛安報料，新城市廣場喺今個夏天，特別將戶外平台變身成全港首個戶外常設平衡車公園「Balance Bike Park @ New Town Plaza」，佔地8,000呎，下星期一（22日）起就會開放畀各位小朋友帶埋愛車嚟玩喇！

聽公關姊妹講，今次呢個平衡車公園以野生叢林風格嘅彈珠機作設計概念，寬闊嘅車道再加簡單易玩嘅小斜台，再配合非洲象、長頸鹿等野生動物布置，真係好有feel！各位小騎士、小車神絕對可以盡情馳騁。商場到時仲會夥拍一站式兒童戶外玩樂、遊戲用品店等，提供各種暑期課程，絕對唔可以錯過啊！

黛安仲知道，為慶祝新城市廣場戶外平衡車公園投入服務，新城市廣場將於開幕期間加推「DIY愛車貼貼樂」，首100名完成網上預約登記入場嘅小朋友，可以免費選擇鍾意嘅車貼，同埋個人化名字貼乙套，隨時化身成「super kids」或者英雄人物㗎！咁吸引，等黛安都快啲帶埋契仔契女去玩餐飽先得！

平衡車公園Balance Bike Park@ New Town Plaza

開放日期︰6月22日

佔地︰8,000呎

地點︰新城市廣場一期三樓平台

本文轉載自《晴報

場地以野外叢林風格的彈珠機為設計概念，兼具打卡與玩車兩大元素。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 新地6大商場推出 「夏日聯場優惠」
今日
新地6大商場推出 「夏日聯場優惠」
八卦名利場 - 港鐵推正義聯盟紀念票 4超級英雄做主題
今日
港鐵推正義聯盟紀念票 4超級英雄做主題
八卦名利場 - 屈臣氏網店保健品 買滿$380送人參精
2020/06/15
屈臣氏網店保健品 買滿$380送人參精
八卦名利場 - 香港首個Kakao Friends主題跑 本周四報名
2020/06/15
香港首個Kakao Friends主題跑 本周四報名
八卦名利場 - 許文山重疊藝術展 港鐵中環站有得睇
2020/06/12
許文山重疊藝術展 港鐵中環站有得睇

上一篇文章

港鐵推正義聯盟紀念票 4超級英雄做主題

下一篇文章

叙福樓「神秘試食員」 工作時間內容任定
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

萬元快派出 還需好蹺谷消費
萬元快派出 還需好蹺谷消費
專家樓論 - 新盤戰 轉打中大型單位
新盤戰 轉打中大型單位