全港首個戶外平衡車公園 進駐新城市廣場

大家喺疫情期間成日困喺屋企，但近期疫情開始趨緩和，係時候出去郁下做下運動喇！要集樂趣同健康於一身，不如考慮玩下平衡車？公關姊妹同黛安報料，新城市廣場喺今個夏天，特別將戶外平台變身成全港首個戶外常設平衡車公園「Balance Bike Park @ New Town Plaza」，佔地8,000呎，下星期一（22日）起就會開放畀各位小朋友帶埋愛車嚟玩喇！

聽公關姊妹講，今次呢個平衡車公園以野生叢林風格嘅彈珠機作設計概念，寬闊嘅車道再加簡單易玩嘅小斜台，再配合非洲象、長頸鹿等野生動物布置，真係好有feel！各位小騎士、小車神絕對可以盡情馳騁。商場到時仲會夥拍一站式兒童戶外玩樂、遊戲用品店等，提供各種暑期課程，絕對唔可以錯過啊！

黛安仲知道，為慶祝新城市廣場戶外平衡車公園投入服務，新城市廣場將於開幕期間加推「DIY愛車貼貼樂」，首100名完成網上預約登記入場嘅小朋友，可以免費選擇鍾意嘅車貼，同埋個人化名字貼乙套，隨時化身成「super kids」或者英雄人物㗎！咁吸引，等黛安都快啲帶埋契仔契女去玩餐飽先得！

平衡車公園Balance Bike Park@ New Town Plaza

開放日期︰6月22日

佔地︰8,000呎

地點︰新城市廣場一期三樓平台

本文轉載自《晴報》

▲ 場地以野外叢林風格的彈珠機為設計概念，兼具打卡與玩車兩大元素。