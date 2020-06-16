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港鐵推正義聯盟紀念票 4超級英雄做主題

行政人員版 04:00 2020/06/16

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黛安睇完電影《正義聯盟》（Justice League）後，好鍾意入面嘅角色。聽公關姊妹講，港鐵公司會喺7月12日起，一連4個星期，推出4款分別以神奇女俠、小丑女、蝙蝠俠及超人為主題嘅限量版「MTR | Justice League」紀念車票套裝啊。

每套車票內有1張紀念車票、1個精美票套、1款指定款式嘅Q版回力車；回力車上嘅3D角色仲可以變身成鎖匙扣。每張紀念車票由購買當日起30日內，可以任搭港鐵本地車程乙次；車票用完之後仲可以留做紀念㖭。每套只需$160就可以買到。

公關姊妹仲話，如果鍾意蝙蝠俠嘅朋友，可以揀埋包括1個蝙蝠俠充電綫保護公仔，同經典標誌貼紙嘅蝙蝠俠無綫充電器套裝。同樣係7月12日開始發售，每套賣$298，不過數量有限，售完即止，想買就要快手喇。港鐵公司商務總監楊美珍同黛安講，希望藉住呢個系列嘅紀念車票套裝，今個夏天為乘客增添歡樂。

MTR Mobile登記用戶或公眾喺網上買車票套裝更可享額外折扣優惠，詳情可瀏覽港鐵公司網頁︰www.mtr.com.hk。

本文轉載自《晴報

每款紀念車票都各有特色，數量有限，售完即止㗎。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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