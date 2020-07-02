黑天鵝事件為環球市場添不明朗 中國債券市場潛力更優厚

新冠肺炎疫情自年初起在全球爆發，環球股市以至多種主要資產市場皆曾經錄得巨量跌幅。隨著歐美疫情遲遲未退，市場預期環球經濟環境陷入寒冬。反觀中國的情況，由於及早實施了多項病毒遏制措施，使各項經濟活動能夠迅速重啟，經濟狀況有望快速復甦。雖然目前多個國家尚未完全解封，對中國貿易仍然帶來負面影響，然而，中國近年經濟發展重點已聚焦於國內消費，加上在政策上仍有很大的調節空間，因此，預期中國復甦步伐會較歐美各國更快。

中國債券市場是全球第二大

事實上，疫情全球大流行、油價戰、以及中美貿易關係轉趨緊張等接連的黑天鵝事件發生之後，投資者的避險情緒持續升溫，更加渴求尋求高收益及抗跌力強的投資產品，以抵禦市場波動，而貝萊德中國債券基金正好具備了這些特質。

雖然中國債券市場已發展成僅次於美國的全球第二大債券市場1，外國投資者的參與度仍然較低，只有大約3%。展望未來，中國債券將陸續被更多國際大型指數納入其中，中國亦會繼續推動在岸資本市場，中國債券市場將有更大的增長空間2。

3大優勢抵禦市場衝擊



貝萊德中國債券基金具備3大特點，包括：

1) 收益率較高、

2) 波動性較小、及

3) 與環球風險資產的相關性較低。

在這市場劇烈波動的時期，對投資者顯得尤其重要。

1. 收益率相對較高

在目前收益率超過3%的環球債券產品中，其中一半是來自中國債券市場，要實現高收益，中國債券市場提供了合適的機遇。

資料來源：貝萊德、Wind，截至2019年12月底。3

貝萊德中國債券基金年息率更高達6.1%。 （A6人民幣類別最近期的股息收益率06/30/2020）

（A6股份類別旨在每月派息。派息率並不獲保證，亦非基金回報之準則。基金實際上可能從資本派付股息。詳見注意重要提示6）4

2. 波動性較小

過去幾年，由於在岸人民幣債券市場和離岸美元中國信貸市場的投資者背景截然不同，兩者一直處於低相關性。貝萊德中國債券基金在這兩個市場之間靈活調配資產，以捕捉上行空間，同時降低下行風險。

儘管自2020年3月起，全球信貸市場持續動盪，但貝萊德中國債券基金憑藉於在岸與離岸市場中靈活的調配，使基金跌幅相對少，只跌0.13%5。此外，基金過往3年的波幅仍然處於較低水平，回報亦相對較高，比起環球債券基金更為優勝。

資料來源：貝萊德，數據截至2020年3月底。6

3. 低相關性有助提高分散風險能力

現時大多投資者組合都以美元環球債為主，表現受美國國債收益水平影響，中國在岸債收益水平與其他債券的相關性顯著較低，故加入中國債將提供更大抗跌性，有助為投資組合分散風險。

中國在岸信貸與環球風險資產的相關性較低（為期5年，截至2020年4月）

資料來源：貝萊德，WIND，彭博社，2020年4月底。7

貝萊德中國債券基金透過全方位靈活配置於中國離岸、在岸債券及信貸市場，使基金在過去1、3、5年及自成立以來，皆位列同類債券基金表現首四份一位8，引證基金能夠為投資者帶來長期而穩定的回報。

按此了解更多關於貝萊德中國債券基金詳情或到以下銀行網頁查詢：

免責聲明：

1. 資料來源：BIS，世界銀行，截至2019年12月。

2. 以上資料僅供參考説明用途並可予更改並可予更改。概不保證所作的任何預測將會實現。

3. 過往表現並非目前或未來業績的可靠指標。指數不受管理且投資者無法直接投資於指數。僅供說明。根據彭博巴克萊環球多元債券指數及所有合資格的中國在岸債券（利率債券及信貸債券）（發行規模高於人民幣20億元及到期日超過1年）

4. A6股份類別年息率 = （派息╱除息日之資產淨值）* (12*100)。成立日期：A6人民幣股份類別：2011年11月11日；派息率並不獲保證，亦並非基金回報之準則。往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

5. 資料來源: 貝萊德，2020年3月底。

6. 回報根據A6美元－H股份類別計算(成立日期: 2018年7月4日)，於2018年7月前為A2離岸人民幣股份類別，對沖至美元（採用每日對沖成本）。年度回報: A6 USD-H:年初至今:-0.03%, 2019: 8.1%, 2018: 2.4 (成立日至年底); A2 CNH:年初至今:0.3%, 2019:8.8%, 2018:3.3%, 2017:8.8%, 2016:4.5%。所列示例僅供說明且作為整體概要。並未盡述全部詳情，亦不應作為投資意見或建議。投資方案基於特定配置且投資結果與別不同。所述配置為假設隨機進行的概念性配置。往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。表現按該時期的資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。派息率並不獲保證，亦並非基金回報之準則。A6股份類別年息率 (%) =（派息╱除息日之資產淨值）* (12*100)。四分位數：晨星。類別：晨星美元靈活債券。所示的同行比較僅出於說明目的，並不旨在比較同一投資領域中的所有資金，也不旨在比較所示資金的所有特徵。提及基金名稱不應被視為這些基金的投資建議或投資建議。投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。

7. 中國在岸信貸：中債信用債券指數；亞洲高收益信貸：摩根大通亞洲非投資等級指數；中國美元信貸：摩根大通中國信貸指數；環球投資級別公司（美元對沖）：彭博巴克萊全球企業指數；環球高息企業（美元對沖）：彭博巴克萊全球高息企業指數；美國股票：標準普爾500指數；亞洲股票：MSCI 亞洲股票(日本除外) 指數。指數表現數字僅供參考之用。投資者無法直接投資於指數。投資涉及風險，過去的表現並不保證未來的表現。

8. 資料來源：晨星，截至2020年3月底。同類基金指晨星亞洲債券分類中香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）認可的基金。同類基金平均表現指同類基金平均累積回報。獲證監會認可並不表示獲得官方推介。基金成立日: 2011年11月11日。

《境外機構投資者境內證券期貨投資資金管理規定》於2020年6月6日實施，以簡化境外機構投資者境內證券期貨投資資金管理要求。 詳情請參閱政府官方網站。

本文所載的基金乃貝萊德全球基金的子基金。投資涉及風險。過往業績並不代表將來的表現，基金價格及其收益可升可跌，並不能保證。投資價值亦可能受到匯率影響。投資者可能無法取回原本投資金額。投資收益以基金股份類別交易貨幣計算，可能是海外貨幣。因此，以美元╱港元作出投資的投資者，需承受美元╱港元╱海外貨幣兌換率的波動的風險。個別股票價格並不代表本基金的回報。香港投資者欲知有關詳情，請參考貝萊德全球基金章程，包括風險成份。本資料之發行人：貝萊德資產管理北亞有限公司。本資料及貝萊德網站（http://www.blackrock.com/hk）並未被香港證券及期貨事務監察委員會所審閱。BlackRock®乃BlackRock, Inc.,或其附屬公司在美國及其他地方的註冊商標。所有其他交易商標、服務標記或註冊商標乃為所屬者擁有。©2020 BlackRock, Inc.版權所有。MKTGH0620A-1202010

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