前文討論了髕韌帶及阿基理斯肌腱的臨症分別，肌腱等軟組織有各自診斷及病理特點。具體而言，若肌腱出現問題，其可概括為疼痛症狀，功能減退，及病理的結構改變3大方面。臨床面對病症，不論患者及診療者，會很容易跌入誤區，以為治療肌腱病症時只應着眼在消除疼痛，故此方法未免只有止痛消炎為主。

及後很多醫者臨床不難發現患者若長時間休息患處，疼痛部位不但依舊疼痛，而且患處仍久久未能回復功能，難道是哪處出現問題？

一般治療肌腱只着眼逆轉病理改變及因此希望能紓緩痛楚，而忽略運動對肌腱康復的重要性。研究肌腱的學者指出，治療應先處理功能恢復，這反而有助減緩疼痛。往昔我們相信肌腱患處是滿布發炎組織，殊不知現代病理研究指出，慢性肌腱炎並不能發現發炎細胞，反而能找到各種炎症誘導物質及參差不齊的血管增生。故此，若只強調一味冰敷及休息，肌腱康復並不會得到太大的進展，或甚至會發展成所謂「風濕痛」，翻風落雨前夕作預報式的疼痛復發。

研究明確指出，冶療不要單純處理病理及消炎，而是要視肌腱康復為一個連續過程，患者在復元過程中應盡早有序讓肌腱負重。與此同時，也不應過早恢復高強度運動。負重運動能有效改善肌腱功能及減輕疼痛，更能裨益相鄰肌肉，及增強肌腱肌肉連接處。漸進負荷及下肢着地的「閉鎖式動力鍊運動（Closed Kinetic Chain）」能改善肌腱的結構功能。

此外，肌腱康復內容及進度亦要因人及軟組織而異，當中考慮個人體能及運動項目需求，例如長跑需良好耐力或短跑選手則需要有爆炸力，或軟組織的差異如阿基理斯肌腱上中下段的處理已不盡相同。肌腱運動初期可以等距收縮為主，幫助紓緩疼痛，至中後期進展至離心收縮及運動專項相關訓練。

總括而言，韌帶或肌腱有各自的病及康復特點，診斷上切勿以單純痛否或單一影像診斷確診，須配合體徵表現及各軟組織的特點論治。

此外，肌腱康復不應只着眼疼痛而忽略功能恢復，治療重點是盡早及循序漸進負荷運動。所以，此一筋，彼一筋，各肌腱及韌帶的診斷及物理治療並不相同。如對以上內容有疑問，請向有相關訓練的醫療人員查詢。

▲ 再談肌腱（iStockphoto圖片）