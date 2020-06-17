在北京住時，老覺得豐台區太遠，北京就是這樣，甚少跨區生活，鎖定住在三里屯，或望京，就像和北京其他區生死不往來。哪怕是同在朝陽區，也不一定說住得近。但豐台這新發地農產品市場就早聽過，因為餐飲業要進貨，主要都靠這裏。

其實不僅餐飲，北京一半以上的市內菜市場供應，都靠這裏的批發。最初是三十年前就有，主要經營農產品，是北京周邊最大的集散地，主要賣來自河北、山東和東三省的農產品。三十年來，再加進水產、肉類，再細分出水果市場，令它成為全中國最大的食品批發市場，一年營業額超過一千三百億元人民幣。

近幾年，因為北京城中心整治，城中的市場及批發站都轉移，新發地就更集中壯大，連同周邊地產商規劃發展，簡直變成另一個以批發市場作中心再延展到住宅、物流、交通樞紐的新衛星城市，住了好幾百萬人。

之前聽到，有朋友確是一到周末會專門開車過去買水果，主要是連同幾家人的定單，一次過買大批，像團購。雖然也做散客生意，但對於專門想去體驗下市場氣氛近似遊客的客路而言，這裏一點也不吸引，不要以為像築地，因為氣味、衞生、營商態度都差。

這次集中在新發地發現大感染，有三點值得注意。一是病源的位置較集中清晰，可鎖定跟進。但問題是因這裏人口高度流動，來自五湖四海，北京或全國入貨者有可能去完這裏，再把病毒帶到其他地方引起爆發，所以今次北京特別重視。第二是，為甚麼食品批發市場兩次都成為爆發重要源頭？在管理這種市場時，有哪些必要標準沒有遵守？有甚麼可能漏洞？市場的人頭密集性是否催化了傳播？必須歸納出經驗教訓。