也許我們以前也聽人說過，闌尾沒甚麼用途，是身體裏多餘的器官，可視它為人體內的「痕迹器官」（Vestigial Organ），意指這些器官在人類演化的過程中，被保留了下來，但對維持人體基本功能沒有明顯用處，故割掉也不會對人體有甚麼影響。這個論述，人家如是說，我們就如是聽。

但我曾想過：上帝會無緣無故貪得意，在人體放下一些毫無用處又阻碇的器官嗎？為何要這樣做？人類如何定義「有用」定「無用」？是否當人類根據自己（有限）的智慧定義甚麼是「有用」，而憑這個（狹窄的）定義找到認為「有用」的證明，那東西才稱得上「有用」？那但凡在這個人類及人造定義的所謂「有用」框架外，就統統列為「無用」？我們人類憑甚麼這麼肯定呢？這種對人類absolute的自信來自哪裏？

二○○七年，北卡羅萊納州杜克大學醫學院的副教授William Parker和Randy Bollinger，不接受闌尾沒用的說法，於是提出假設：當疾病沖刷其他腸道的細菌時，闌尾可作為益菌的避風港，而這些益菌對人體免疫系統十分重要。而後來在紐約大學溫斯洛普醫院的研究亦證明，闌尾被割掉的人，罹患困難梭狀桿菌結腸炎的可能性是一般人的四倍。他們的研究，可說是讓我們對人體有多一點的了解。

人類歷史的發展中，往往有些人對主流說法或思想不照單全收，亦因為他們，人類才有不斷進步、不斷了解的動量。William Parker和Randy Bollinger可謂生得逢時逢地，因他們質疑主流說法沒有後果。反之，曾在一八四七年提倡接生前要洗手的匈牙利婦產科醫生伊格納茲．塞麥爾維斯醫生，就沒有那麼幸運了。他的洗手倡議，跟當時的醫學觀點相牴觸而遭醫學界拒絕，後更被迫害並送到精神病院。而後來的科學研究，卻證明塞麥爾維斯醫生的觀點是對的。

在人類歷史的發展中，不知有多少非主流或在當時被認為是「唔啱聽」的思想和說話，只是錯在生不逢時或逢地。