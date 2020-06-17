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美散戶人人做股神 港股炒風又如何

評．析．天下版 2020/06/17

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美股經歷上周四大跌市後連日反彈，再度強化散戶炒家對股市「有調整，無跌市」的信念。美國散戶是否近日推升美股的主要動力，成為市場熱議焦點。有著名投資者更預警散戶主導升市，美股將以大跌市告終。

在聯儲局零息及

...

撰文 : 杜擎師

欄名 : 交易講場

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