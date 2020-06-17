美散戶人人做股神 港股炒風又如何 評．析．天下版 2020/06/17 分享： 美股經歷上周四大跌市後連日反彈，再度強化散戶炒家對股市「有調整，無跌市」的信念。美國散戶是否近日推升美股的主要動力，成為市場熱議焦點。有著名投資者更預警散戶主導升市，美股將以大跌市告終。 在聯儲局零息及 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 成交三度起飛 港交所新高還在後頭 2020/06/16 成交三度起飛 港交所新高還在後頭 交易講場 - 炒家摩拳擦掌 金管局守聯滙「金漆招牌」 2020/06/15 炒家摩拳擦掌 金管局守聯滙「金漆招牌」 交易講場 - 揭網易暗渡陳倉 為美股退市買保險 2020/06/13 揭網易暗渡陳倉 為美股退市買保險 交易講場 - 儲局懶理資產泡沫 股市炒風勢持續 2020/06/12 儲局懶理資產泡沫 股市炒風勢持續 交易講場 - 中概股推升港交所 憧憬能有多大？ 2020/06/11 中概股推升港交所 憧憬能有多大？ 股票 美國 香港 成交 美元 美股 銀行 藍籌股 網紅 花旗銀行 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入