寬限聚鬆口氣 各界更要加強防疫

本港新冠肺炎疫情再趨穩定，政府宣布將公共地方限聚令大幅放寬至50人，較大得益者包括食肆，每桌人數再無限制。新措施回應了公眾復常訴求，可算急商界所急，惜始終未能如外國提供解封路綫圖，助各界做好準備，店舖和個人惟有加緊防控，努力證明放寬不會導致疫情反彈。

食肆困境改善 測溫間隔須做足

瀝源邨祿泉樓上月底爆疫，公眾飽吃驚風散多時，政府判斷病毒沒傳出社區、已隔離高危人士，食衞局局長陳肇始昨天公布，周五起放寬室內外人群聚集上限至50人，食肆每桌人數不再設限，但要維持1.5米桌距、設間隔板、量體溫、搓手液等防疫措施。

新冠肺炎重挫看重人流的餐飲娛樂場所，限聚令則特別妨擾酒席飲宴。據統計處數據顯示，中式餐館在2、3月的收益已比1月爆疫前大跌逾5成，遠超快餐店、西餐廳等。3月底限聚令實施後，不少酒樓晚市門庭冷落，乾脆停業，甚至結業。

上月母親節前夕，港府首度宣布將限聚令由4人放寬至8人，中式酒樓紛紛變陣推出8人套餐迎接家庭客，迎來首個逆市「小陽春」；今趟父親節前撤限，業界終能再做單價更高的12人筵席，翹首以待客人多喝酒水消費，但仍要每枱維持1.5米距離的規定，一般食肆面積不大，就限制了營業額的增加。至於酒店會議室、派對場所、健身室、遊戲機中心，亦全部能受惠。

不獨香港急於復常，海外亦紛紛放寬限制，以圖挽救經濟。確診人數略多於本港的冰島，群聚上限從昨天起由200調升至500人，為期1個月。疫情一度失控的新加坡亦剛公布，周五將展開第二階段解封，群聚上限由2人增至5人，每個家庭一天可接待的客人同樣增至5人。新加坡、德國、英國等地皆有明確解封路綫圖，個別如愛爾蘭甚至詳細規劃至疫情不反彈下，哪一天放寬至甚麼程度，但港人昨天聽食衞局解釋始知，今次參考了澳洲的20人和美國的50人標準。

慎防前功盡廢 商企市民更律己

港府屢強調防疫張弛有度，不設硬目標，可確保出現祿泉樓一類突發群組，仍能彈性應付，但盡早公布寬限計劃，始終有助各方規劃準備，像端午節距今不足10天，就算龍舟競賽不再違反限聚令，主辦方已難以急就章籌辦應節。

防疫措施環環緊扣，需要互相補足，食肆今後每桌人數可無上限，人流增加，店方反應要進一步加強防疫設施，如設置更正規的膠板阻隔飛沫，也務必要做好探熱測溫，謝絕無口罩食客。社會整體因抗疫疲勞，加上天氣炎熱，市面已見小部分人除下口罩，個人一定要更警惕，增加社交距離自保。

從南韓梨泰院、日本新宿夜店案例可見，只要出現一兩個超級傳播者，疫情即可迅速反彈。政府昨強調，已撥款予高教界和洽商私營化驗所，冀提高檢測能力，令社區監察更完備。公眾期望官方盡早公布解禁藍圖之餘，自己亦不能鬆懈半點，才能攜手遏制疫情，令經濟谷底回升。

責任編輯：賴偉雄