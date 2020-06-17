我跟同事說，我們應該已經捱過了最壞的時期，下半年的情況應該會有所改善。

同事說，我早前說過下半年更差。我突然啞了，由於我的記性特別差，不敢肯定我是否曾經說過這樣的話，也想不到基於甚麼理據去作這樣的預測。

後來我上網搜尋了一下，發現只有去年年底寫過一篇《今年很差，明年更差》的文章。當時的理據是去年上半年經濟仍然很旺盛，只是下半年因為社會運動的影響，才令市場萎縮，當時「攬炒」的勢頭已經形成，加上今年台灣和美國大選，香港也有立法會選舉，社會動盪會持續，所以估計今年的情況更差。

現在看來是應驗了，但原因卻不完全一樣。我當時估計今年比去年差，也只是略差，想不到會遇上新冠肺炎疫情，令經濟幾乎停擺，市場雪上加霜，所以方向是對了，但程度卻不一樣，嚴格來說還是估錯了。

人類都喜歡做預測，偏偏未來有測不準的特性。人們只能根據已知的情況、最新的數據做預測，但未來卻往往因為無法預知的「黑天鵝」事件而帶來劇變。

我知道預測其實沒有太大意義，也從來沒有跟自己的預測做決定。作為決策者，應該建構一個堅固的系統，以抵禦未知的「黑天鵝」事件，增加生存機會。除此之外，便只有見步行步好了。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》