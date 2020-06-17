《鄭裕彤傳》新書發布會 分享彤叔的勤、誠、義

老一輩商人以重誠信與刻苦勤奮等見稱，2016年離世、人稱「彤叔」嘅周大福集團及新世界發展創辦人鄭裕彤，便是代表人物之一。黛安知道「彤叔」4個仔女好孝順，佢哋為紀念爸爸一生對子女、家庭、朋友同社會嘅貢獻，決定為爸爸作傳，新書喺父親節前出版，非常有意思亦令人感動。

彤叔4個仔女家純、麗霞、秀霞、家成為父親出版嘅新書名《鄭裕彤傳--勤、誠、義的人生實踐》，本書由兩位學者王惠玲博士與莫健偉博士以社會學及歷史學者角度，訪問58位受訪者，進行咗70次口述歷史訪談、蒐集資料、翻查歷史檔案等等。受訪者包括彤叔嘅伙計、親友同拍檔等，重塑彤叔一生，為佢立傳；期間作者更特地走去彤叔家鄉順德倫教訪查，極之認真同嚴謹。

周大福慈善基金主席、彤叔次子鄭家成，噚日同黛安分享，佢話為爸爸立傳嘅構思始於2015年，目的有3個，當中最重要嘅唔係為咗炫耀個人成就，而係希望藉着本書帶出香港嘅歷史同經歷，突出人物嘅精神面貌，「爸爸嘅一生唔係一帆風順，但我哋從來無聽過佢話自己幾辛苦，亦從來無聽過佢埋怨，爸爸只會好努力做好件事。」

鄭家成話，爸爸生前人緣好，做生意憑誠信牙齒當金使，其勤奮和待人接物態度好值得學習。「呢本書希望畀到香港嘅年輕人借鏡，因為爸爸當年喺公司亦係由後生做起，洗地洗痰盂乜都做！佢唔怕艱苦、努力創業，係好好嘅教材，希望可傳承香港人嘅勤奮精神。」

黛安有幸先睹為快，本書唔單止內容豐富，仲有好多珍貴相片。寫序嘅名人包括長和系創辦人李嘉誠，仲有恒基兆業地產集團創辦人李兆基等，粒粒皆星！書中彤叔4位仔女所撰寫的「給爸爸的信」細膩真摯動人，千祈唔好錯過。

新書發布會

三聯書店將於明天（18日）下午3至4時，喺商務印書館尖沙咀圖書中心（美麗華廣場一期低層地下B1007-1010號舖），舉行《鄭裕彤傳--勤、誠、義的人生實踐》新書發布會，屆時兩位作者會在場跟大家分享。

本文轉載自《晴報》

▲ 鄭裕彤4名子女為紀念父親，邀請學者以口述歷史寫成的新書以「勤、誠、義」為題，這3字最能反映彤叔的處世之道。

▲ 鄭裕彤於1943年與周大福東主周至元的長女周翠英結婚。

▲ 鄭裕彤十分愛惜妻子和4子女，這張全家幅約攝於1958年。