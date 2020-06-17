政府1萬蚊周日接受登記 建行（亞洲）推多重優惠

新冠肺炎疫情持續近半年，為紓緩市民的經濟壓力並刺激經濟，政府早前宣布推出「現金發放計劃」，向18歲或以上的香港永久居民發放1萬港元。由於有關計劃將於本周日（21日）開始接受申請，各大銀行近日均陸續推出不同優惠，期望藉此吸納客戶。惟部分銀行的優惠存在不少限制，市民挑選時宜留意當中條款，貨比三家。

政府推出的「現金發放計劃」於本周日（21日）接受申請，最快可於7月8日收到款項。為吸納資金，各大銀行先後推出多項優惠，但部分卻需存戶滿足特定條件，如必須為新客戶、由現有客戶引薦，或須將戶口指定為「現金發放計劃」收款戶口等。假如客戶無法滿足特定條件，自然無法獲得相關優惠。不欲白忙一場，錯失優惠？市民除了留意箇中條款外，亦可考慮部分門檻較低的銀行，輕鬆存款之餘兼獲獎賞。

優惠涵蓋存款消費

以建行（亞洲）為例，該行推出的優惠除了額外HK$10,000現金獎賞和HK$800酒店餐飲禮券外，還包括高達1.615%活期存款優惠年利率，以及信用卡簽賬現金獎賞，而所須資格及條件亦相對簡單，詳情如下：



獎賞一：萬元大抽獎及高息活期存款優惠

由今年6月21日至9月30日，建行（亞洲）客戶只須成功透過該行其中一種電子登記渠道，包括網上銀行、手機銀行、銀行網站、智慧櫃員機完成登記，並以建行（亞洲）帳戶成功收取「現金發放計劃」的款項，即可自動參加抽獎，有機會贏取HK$1萬現金（3名），或HK$800香格里拉酒店餐飲禮券（適用於港島香格里拉大酒店、九龍香格里拉大酒店及香港嘉里酒店，共100名）。存款1萬隨時變2萬，或品嘗豐富美食。

此外，不論新舊客戶只需開立或將現有戶口提升為「貴賓儲蓄高息戶口」，更可享高達1.615%活期存款優惠年利率，較現時部分銀行提供的活期年利率（0.001%）高逾1,000倍。



獎賞二︰萬元消費賞

除了存款HK$1萬可參加抽獎外，消費HK$1萬亦有現金獎賞。客戶使用建行（亞洲）信用卡消費滿1萬港元，即可獲高達HK$400的現金回贈！

由即日起至7月31日，憑建行（亞洲）信用卡於6月及7月作合資格零售簽賬及/或現金透支每月達HK$5,000或以上，每月可獲HK$200現金回贈，兩個月合共簽賬HK$1萬或以上即可獲HK$400現金回贈。

現金發放計劃 電子登記萬元大抽獎及信用卡消費激賞 盡享多重獎賞︰https://bit.ly/2UC6rML

高息活期存款優惠: https://bit.ly/3hrpN1d

（特約）