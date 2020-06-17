【新盤全面睇】商場「康城」下半年開業 新晉SEA TO SKY位置臨海

日出康城商場「康城」下半年分階段開幕，佔地約48萬呎，將提供150個商戶，除大型溜冰場外，英皇戲院計劃第四季開業，賽馬會投注站亦計劃明年首季啟用，據悉尚有更多連鎖食肆及室內遊樂場進駐。

▲ 日出康城商場正加緊裝修，預計今年下旬登場。

今次介紹的日出康城第8期SEA TO SKY，由3座住宅組成，設1,422伙，主要提供2房至4房單位。項目位置比起屋苑其他期數更爲臨海，預料大部分單位可享海景。

利嘉閣高級分區經理洪瑋俊指出，日出康城附近的休憩設施充足。「項目附近除了有日出公園及動感公園外，亦有逾1.6公里長的將軍澳南海濱長廊供大眾使用。」

▲ 將軍澳南海濱長廊長達1.6公里，為區內居民喜愛的散步、跑步熱點。

而將軍澳環保大道亦設有寵物公園。寵物公園佔地12萬呎。公園内的設施齊全，包括有為寵物度身而設的沖洗間及飲水機等設備。場內同時設有寵物廁所及糞便收集箱，非常方便。

除此之外，將軍澳南一帶極富異國風情。這裡的商場例如Monterey Place、翩匯坊皆設有不少外國超市或露天餐廳，令區内更為多樣化。

▲ 港人至愛的日式雜貨店驚安之殿堂將於Monterey Place商場落戶。

而近期大熱的日本超市驚安之殿堂（DON DON DONKI）亦落實在Monterey Place開設分店，並在本年底開業，必定可以滿足區内居民的需要。

至於交通方面，利嘉閣高級分區經理洪瑋俊表示：「 日出康城除了鄰近港鐵站，亦有巴士能夠接駁到區内坑口，以及連接觀塘、尖沙咀及荃灣等地，非常方便。」

另外，該區未來亦會建成多條公路，例如計劃工程之一的將軍澳-藍田隧道便預料會於2021年落成，相信能有望解決將軍澳對外交通擁擠的情況，進一步提升該區的潛力。

▲ SEA TO SKY位置臨海，前排單位享海景。

▲ 將軍澳-藍田隧道便預料會於2021年落成。