北京豐台區新發地批發市場裏，切割進口三文魚的砧板上檢出新冠肺炎病毒（COVID-19），令全國不少壽司店和超市，即時把三文魚魚生下架，就算是不下架，相信也會無人問津，結局當然是送到堆田區或被銷毁。可憐本來在水中暢泳的三文魚，卻落得如此下場成為垃圾，原因不外是人類的恐懼。

到底三文魚（或其他魚類）會否被新冠肺炎病毒感染？抑或砧板上的病毒是由於局部環境被飛沫污染？

先說病毒，從過去數月大量科學研究，已清楚知道新冠肺炎病毒，是憑着布滿表面的尖狀蛋白（Spike Protein），連接在人體細胞膜上的血管收縮素轉化酶2（Angiotensin Converting Enzyme 2／ACE2）變種，藉此連接病毒進入細胞體內，按其核糖核酸（RNA）訊號繁殖，它們用盡人體細胞資源來產生大量新病毒後，細胞爆破便釋放出大量病毒去感染其他細胞。

按此基本理論，三文魚細胞需要有跟人類ACE2受體，才能醞釀新冠肺炎病毒入侵，若不能入侵便不能被感染。而哺乳類動物跟魚類實則有不同受體，有媒體恐慌性地假設病毒能在水中存活，便有機會感染魚類，這論點跟事實不符。

要查究病毒如何跑到砧板上，並非易事，由包裝到運輸到出貨到上砧板，定會經過多次人手，只要其中一人曾染病或是無病徵帶菌者，便有機會把病毒存留在魚肉上。

魚生要食死貓，也算是社會怪現象。

但在真相水落石出前，還是少吃未煮熟食物為妙。