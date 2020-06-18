這陣子香港少了遊客，很多商店都推優惠吸引本地客。有些確實吸引，如五星級酒店推出Staycation Package，住宿外再加餐膳，價格只不過千元到三千元不等，當中有間五星酒店的意大利餐廳，是我很喜歡的，平時二人晚餐也要這個價錢，現在又住又食，我當然不會錯過。還有很多商店，都各出奇招吸引港人消費。但做零售的，單靠劈價，能吸消費者一時，吸不到一世。這段時間其實是加強業務核心價值的好時機。零售的核心價值之一，就是銷售服務，往往卻遭遺忘。以前遊客多，錢湧入來，遊客只顧買買買，對低質服務無要求亦無感覺。彼此無靈魂的賣與買，售貨員但求跑數，遊客但求買貨，出門各不相干。但顧客服務本不該如此。

顧客服務人員之角色非常重要，可惜現企業最忽略此環之培訓。顧客服務員是顧客對品牌的第一個contact point（接觸點）。每位前綫職員就是品牌的公關大使，顧客與這個contact point交流的經驗，將會決定他之後會否喜歡品牌、回頭再幫襯、推介給別人，甚至直接影響生意。

友人某日逛某高檔化粧品牌店，甫進，見售貨員呆站一角、目光瞟遠，像毫不察覺已有人進店。友人選好唇膏要求拿新的，那售貨員才施施然走過去說：「賣晒。」再問何時有貨？答曰：「唔知。」並指着前面一列說：「呢度唇膏成排都無貨。」其實，友人一心想消費，當女士要消費時，無人可擋，亦不會只買一枝唇膏那麼簡單。這個售貨員就這樣幫公司趕走了一個很高消費能力和意慾的客人。

剛巧，這位友人其實是另一高級化粧品牌重聘的資深Sales Trainer，她向我指出三項理應不該發生的漏洞：一、產品斷貨，應貼張小告示在唇膏樣本附近告訴客人。二、即使不貼，也應有職員趨前禮貌地告訴客人，產品暫缺貨。三、產品成排缺貨，職員亦可介紹另一系列有存貨的同類產品。試想想，職員如果說：「十分抱歉，這個產品暫時缺貨！不過，我們有其他系列差不多顏色的唇膏，是新產品，塗上嘴唇還有閃令令的功效，你想試一試嗎？」效果將會截然不同。香港人是有要求的，零售業失去了遊客，現在想挽回香港消費者的心，除了優惠和劈價外，更要注重服務質素之重檢和培訓。