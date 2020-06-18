疫下減投資損失 家族辦公室的智慧

世界銀行日前發表《全球經濟展望》報告，預測世界經濟受新型冠狀病毒疫情衝擊，今年全球經濟萎縮5.2%，這將是二次世界大戰以來最深度的經濟衰退。

6成家族辦公室 投資損失低於10%

報告指出，新型冠狀病毒疫情產生的衝擊快速且巨大，同時防控措施癱瘓經濟活動，使世界經濟陷入嚴重收縮。今年1月疫情大規模爆發前，世銀預測今年全球經濟增長2.5%，可見新冠病毒疫情對宏觀經濟的巨大破壞力。

在微觀層面的企業活動與投資，同樣受到衝擊。有企業受不了「巨浪」而倒下。但也有企業卻能夠「化危為機」，並把投資組合進行新布局。筆者之前在本欄撰文，分析家族企業應對疫情的策略，本文將為家族做傳承和財富管理的家族辦公室，分析其財富管理職能的應對疫情之法。希望對缺乏經驗的家族以及家族辦公室有所啟發，也希望有助於外界加深對家族辦公室的認知。

國際家族辦公室平台「家辦之家」4月發表了一份關於《家族辦公室如何應對2019冠狀病毒危機》報告。該團隊透過對來自歐美的「單家族辦公室」與「多家族辦公室」進行訪談，調研指出，近60%的家族辦公室的投資組合在2月到3月遭受到10%至0的損失，只有7%的損失在20%至30%之間，大多數家族辦公室的投資組合只遭受輕微損失，投資表現跑贏大市。

另外，60%的家族辦公室相信，在12個月內金融市場的情況會「好很多」；26.7%相信在6個月內情況會「好一些」。換言之，大部分家族辦公室對未來前景感到樂觀。而筆者5月份以來對香港單家族辦公室做的訪談的初步結果，與上述發現類似。

「舊財富」投資謹慎 現金流充足

大部分家族辦公室並未在今次疫情中受到很大的衝擊，但也有少數損失慘重。分析家族辦公室不同的處境和投資策略，不妨從「新財富」家族辦公室和「舊財富」辦公室的異同說起。一般而言，無論新舊財富辦公室，其投資組合都會分為兩部分，一是財富保值部分；二是財富增值部分，眾多家族辦公室都會在其中進行風險投資配置。

以「舊財富」家族辦公室來說，他們更注重財富保值和傳承，牽涉高風險的財富增值部分佔比較小。投資策略以長綫為主，5至10年對他們都不算長，很多可以長達20年以上。因此，他們的投資風險取向會非常謹慎，而且現金流相對充足。在這種情況，短期的新冠病毒疫情對他們的投資或財富影響，不致受到嚴重性衝擊。

而一些「新財富」的家族辦公室，由於創始人較為年輕，財富積累速度較快，其更着眼於財富增值，風險取向較高，更願意嘗試各種高風險的和短期投資項目，加上投資高槓桿比率，若然財富增值佔比高於財富保值，則很可能遭受新冠病毒疫情的很大衝擊。

要說明的是，並不是所有「新財富」的家族辦公室的風險取向都很高。筆者所知的一部分「新財富」家族辦公室的投資策略也很謹慎。除了獲得財富的時間不同，財富的來源和財富的規模，都會影響到家族辦公室的投資策略。

「舊財富」家族辦公室，面對疫情，採取的是一如以往的謹慎做法，嚴格控制現金流，嚴格的風險管理，對冲和及時止損等。他們通過有效的措施，確保家族財富不失，甚至有所進帳。小部分家族辦公室也在伺機「抄底」。一些有發展潛力但無法抵擋疫情衝擊，現金流枯竭的企業，需要「賣盤」，此舉為那些坐擁充足現金流的家族辦公室帶來「低價撿貨」的黃金機會。

不過「舊財富」的家族辦公室對投資對象的選擇會更加的謹慎。今次疫情對大多數企業來講是一個很重要的壓力測試，那些事先沒有做好準備的企業，即使很便宜，也不見得是好的投資對象。

優化投資組合 多樣化分散風險

「舊財富」的家族辦公室更感興趣收購的，是具有悠久的品牌，所在行業有發展前景，價格吸引的企業。然而悠久的品牌大多數不會被現時的環境擊倒，目前受衝擊的企業要麼規模甚微，要麼是商業模式出了大問題，且無力應對疫情成功轉型的，這樣的企業對收購者來說並非理想的選擇。因此筆者目前為止所訪談的家族辦公室，在疫情期間有收購行為的不多，他們認為「失掉機會無疑是一件糟糕事，但失掉金錢更糟糕」。

「舊財富」的家族辦公室以長期性的視角來看待投資，減少了短期性投資的「急攻近利」和投機性；此外，他們除了注重財富保值的金融財務因素外，也注重非金融財務的因素，眼中並非只有「錢」。在這種狀況下，往往躲避了過度追逐短期利潤的風險泥潭。

參照「舊財富」的做法，「新財富」的家族辦公室至少可以有以下幾個應對措施。第一，堅持「現金為王」原則，嚴格控制現金流出，好鋼用在刀刃上；第二，盡快把資產降值的壞帳撇除。第三，做到真正的投資多樣化，分散風險。透過資產的不同性質、不同種類，投資項目的地域，以至行業的進行多樣化重組，把風險分散稀釋，緊記「不把雞蛋放在單獨一個籃子裏」的道理。避免逆境衝擊出現了，才被動地甚至被迫地把自身最優質的資產賣掉，套取現金來應對危機，這是最糟糕的投資選項。如果有可動用現金，不妨適量地進行一些長期性的安全投資項目投資，比如與「環境、社會和企業管治」（ESG）相關的投資，優化投資組合。

家族企業財富分離 防一鋪清袋

必須一提，當外部的不確定性陡增，如目前全球經濟深度衰退的程度不確定、國際政治秩序在中美關係惡化下，投資多樣化的策略愈必須受到重視。很多第一代的家族企業，其企業創始人的家族財富，往往同企業財富緊密「掛鈎」，其所擁有的大部分資產其實就是企業的股份，換言之，家族財富與企業財富沒有分離。一旦企業的股價暴跌或者企業遭到清算，家族的財富便同企業財富一同蒸發掉，這種情況最值得警惕，否則有可能受到「一鋪清袋」風險的蹂躪。

可以說，投資多樣化策略，在大變局或內外部環境不確定性遽增下十分重要。

「現金為王」 應對危機最佳保障

總的來說，「舊財富」家族辦公室的謹慎投資策略，現金不亂花的作風和守則，雖然有保守之嫌，為高風險投資偏好者所不樂於採用，但遇到危機或黑天鵝事件時，便顯出「現金為王」的安全特性，這種安全特性往往也是應對危機的最佳保障工具。

如果家族辦公室的投資組合中，正如筆者上文所指出，財富保值部分的佔比高於財富增值部分的佔比，則整個投資組合受疫情的影響將較小。在危機及大變局中，多樣化分散風險、防範急進投資而把風險擴散等措施也顯得異常重要。

▲ 「舊財富」家族辦公室，面對疫情，採取的是一如以往的謹慎做法，嚴格控制現金流，嚴格的風險管理，對冲和及時止損等。（新華社資料圖片）