「宅度假」救旅業 食住玩優惠吸客

本港旅遊業在新冠疫情下大受影響，港府現放寬限聚令至最多50人，或令業界有喘息之機。各地眼見疫情持續，遊客無法前來，均着眼催谷本土旅遊來刺激經濟。

旅發局倡深度遊 谷在港消費

受疫情影響，各國相繼封關，令訪港旅客大減。旅發局數字顯示，上月訪港旅客僅8,139人次，按年大跌99.9%。港府已循防疫抗疫基金支援業界，推出「旅行代理商及從業員支援計劃」，分別向旅行代理商及職員發放津貼。

旅發局本周推「旅遊．就在香港」（Hello Hong Kong）計劃，鼓勵本地深度遊及在港消費，首階段先推介約120個本地好去處、成立一站式優惠平台涵蓋娛樂、消費及餐飲折扣優惠，並最快在8月推「賞你遊香港」項目，市民可透過消費換取本地團。此外，Visa、Mastercard、銀聯和美國運通亦會推出優惠及抽獎活動，刺激消費。

各國皆嘗試以「宅度假」（staycation）協助旅遊業捱過疫情陰霾，愛爾蘭旅遊業聯會（Itic）促請當地政府為國民派發「宅度假消費券」（staycation voucher），帶動他們在本地旅遊的意慾。新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）更建議當地僱主考慮實施4日工作制，冀以每周多一日假期，刺激當地經濟及本土旅遊業。

旅業發揮創意 疫境締造商機

旅遊業亦可發揮創意締造商機，讓無法外遊的民眾在本地感受到外遊體驗。例如美國旅遊公司Virtuoso善用日本通導遊，帶團在當地一處日式公園體驗日本茶道。新加坡的旅遊公司Oriental Travel and Tours亦組織本地深度遊團，涵蓋「驚慄」及「夜遊」等主題，讓當地人有機會接觸新加坡較不為人知的歷史文化。

本港已有酒店推staycation套餐吸引本地客，例如W酒店及海洋公園萬豪酒店皆有食、住、玩方面的優惠（見表）；若想暫時脫離都市煩囂，亦可考慮到大澳文物酒店，體驗本港漁村文化及自然景色。

有意深入了解本地社區文化的「宅遊客」，更可考慮參加社企「街坊帶路」的深度遊團，由街坊以導遊身份帶領下，探索及體驗不同社區。

本港旅遊業長遠固需靠外國遊客振興，但面對當前特殊情況，業界須靈活變通，開拓更多深度本地遊，好讓在疫情受控前支撑營運。

▲ 海洋公園萬豪酒店提供優惠，吸引本地客入住。（資料圖片）