幣策寬鬆無底洞 3大副作用

聯儲局6月貨幣政策會議後公布的前瞻指引，顯示2022年年底前不會調整利率，量化寬鬆規模達到每月1,200億美元。在可預見的將來，貨幣寬鬆的狀態難以出現根本變化。

央行依賴日深 QE覆水難收

決策者的本意是寄望寬鬆環境刺激經濟復甦，但結果恐怕適得其反。

時至今日，零利率、負利率、量化寬鬆、孳息曲綫控制等激進及非傳統貨幣政策基本覆蓋全球所有西方發達經濟體。

一開始，此等非常手段只為非常時期而設。然而，決策者往往表示要確信經濟持續復甦後，才考慮減少貨幣刺激，而非在危機結束時收手。以致激進幣策在已經不合時宜的環境下，仍然大行其道。久而久之，市場對央行的依賴程度日漸加重，最終形成覆水難收的局面。

同時，一旦經濟表現再度下滑，央行勢必在之前的基礎上變本加厲，推出更大規模，甚至是全新的措施。因此，貨幣政策不但正常化舉步維艱，反而朝着非正常化的方向愈走愈遠。

由於西方多國央行基準利率長期維持在零附近，要反映非傳統措施的力度，最直接的指標是其資產負債表規模。

圖一是聯儲局、歐洲央行、日本央行、英倫銀行的資產總和，從2007年的3.3萬億美元，升至目前接近20.5萬億美元，累計上升5.2倍。

4大央行資產 13年升5.2倍

無論經濟周期如何發展，美國、歐元區、英國、日本央行的總資產規模，長期以來持續膨脹。

從歷史的角度考慮，這個增速可謂達到「細思極恐」的程度。須知英倫銀行成立於1694年，日本央行始於1882年，聯儲局為1913年，歐洲央行為1998年。換言之，2007年的3.3萬億美元水平，是上述四地央行歷經數十乃至數百年累積的資產總額。惟這個總規模在最近13年半，急升520%，實屬匪夷所思。

免費印錢 天下無免費午餐

經濟學中最膾炙人口的一句話，非「天下無免費午餐」莫屬。不幸的是，由享負盛名的經濟學者組成的央行決策團隊，卻往往慣性地無視寬鬆幣策的副作用。無論面對任何挑戰，應對方法總是貨幣刺激，如果效果不理想，對策就是進一步加大刺激。在貨幣寬鬆激進程度與日俱增的同時，經濟及市場受到的扭曲亦不斷惡化。

央行有免費印錢的能力，但流動性氾濫的代價是龐大的。當非正常的貨幣政策成為常態，市場又豈能正常運作。長期超寬鬆幣策造成的最深遠後果，有以下三點。

懲罰儲蓄 最終損實體經濟

第一、儲蓄回報極低甚至受懲罰，最終影響實體投資及生產力

假如央行長期實行零利率甚至負利率政策，存款利息回報甚微，個人儲蓄誘因不復存在。諷刺的是，一方面，制定公共政策的各國政府往往勸喻個人未雨綢繆增加儲蓄，為未來退休後的安穩生活作準備；另一方面，央行卻剝奪儲蓄的動機，公共與貨幣政策互相矛盾。

儲蓄不足，除了在微觀層面上影響個人財務，亦會在宏觀層面上阻礙長期經濟增長。提高生產力，是可持續地改善經濟效率、勞動收入的唯一途徑。而生產力提升的重要條件，取決於對實體經濟的投資；但投資的多寡，又受到社會儲蓄的限制。

一個經濟體，只要無法源源不絕吸引外來資本流入，投資就與儲蓄基本相若。儲蓄長期不足，勢必導致實體投資貧乏，生產力疲弱，經濟表現下滑。

在凱恩斯主義大行其道的年代，消費備受推崇。財政、貨幣寬鬆，皆以刺激消費為目的。但沒有收入，又何來消費；沒有儲蓄，又如何為提升生產力的投資提供資源。超寬鬆貨幣政策一直未能對實體經濟起到正面作用，正是因為刺激消費、懲罰儲蓄的措施，犯了本末倒置、倒果為因的錯誤。

第二、通脹目標扭曲加劇貧富差距

在超寬鬆貨幣政策所造成的長期低利率、流動性氾濫的環境下，資產價格逐漸與實體經濟脫節。一般民眾的收入與經濟表現息息相關，而富裕人士的財富則與資產價格關係相對密切。資產價格與實體經濟背道而馳，甚至此消彼長，直接導致貧富差距惡化。

此外，過去幾十年，西方央行逐漸把物價穩定的目標，曲解為通脹穩定，為貨幣刺激提供了合理化的理據。物價穩定的原意是保持價格平穩，通脹穩定則是指價格以某個速度持續上升。如2%本來是多個央行的通脹上限，卻演變為通脹目標。盡管整體物價水平持續上升，蠶食個人儲蓄及收入的購買力，央行卻習慣以通脹溫和、未達標為由，不斷推出刺激措施。

催谷股債樓價 高處不勝寒

一方面，通貨膨脹令普通家庭百上加斤；另一方面，央行則認為通脹過低，需要印鈔刺激，推升資產價格。收入較低的人士捉襟見肘，普遍應付通脹的能力亦較弱，在貧富差距擴大的同時，更要承受雙重打擊。

第三、金融市場備受呵護卻愈趨脆弱

以上兩點影響，又會削弱金融市場的穩定性。央行超寬鬆幣策表面上對金融市場呵護有加，但事實上，風險不斷累積。

首先，超低利率懲罰儲蓄的反面是鼓勵過度借貸，導致環球債務持續攀升。由於債務膨脹速度過快，市場甚至不能應對輕微的利率上調。2019年下半年，美國未受疫情打擊，經濟維持擴張，聯儲局卻被迫減息三次，正是由於資金市場連相當溫和的利率調整與縮表亦無法承受。

同時，貨幣寬鬆催谷股市、債市、樓市價格，資產估值飈升，泡沫風險與日俱增。正所謂高處不勝寒，高負債、高估值的資產市場，建立在央行流動性的基礎上，缺乏實體經濟支持，受到衝擊時出現的波動亦會相當劇烈，需要警惕系統性風險。

資產市場受央行政策主導，「市場」二字實際上早已名不副實。然而，有一個市場是貨幣政策始終無法控制的，它就是很大程度上仍然取決於實體經濟供求關係變化的商品市場。

目前，美股與歷史高位相距不遠，但商品價格只有2008年7月歷史高位的四分之一。兩者的直接對比，為測量資產價格背離實體經濟的程度提供了一個直觀的寫照。圖二是標普500指數與彭博商品價格指數的比例，從1960年開始，數據長達60年，兩者起點被標準化為1。從2008年開始，超寬鬆、非傳統貨幣政策成為新常態，該指標即時一改頭48年的起伏，接近直綫上升，被扭曲的股市拋離誠實的商品市場。

展望未來，隨着市場對超寬鬆貨幣政策的依賴有增無減，貨幣政策正常化將遙遙無期。經濟增長緩慢、貧富差距擴大、資產價格虛高，恐怕是全球都需要長期面對的副作用。

▲ 隨着市場對超寬鬆貨幣政策的依賴有增無減，經濟增長緩慢、貧富差距擴大、資產價格虛高，恐怕是全球面對的副作用。（資料圖片）