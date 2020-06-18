騰訊打愛奇藝主意 布局內容生態圈 評．析．天下版 2020/06/18 分享： 市傳騰訊（00700）擬入主競爭對手視頻串流平台愛奇藝（美：IQ），進一步擴大視頻串流平台優勢。市場憧憬此舉將令騰訊雄霸內地視頻串流平台，配合旗下的網絡閱讀平台閱文（00772）產生協同效應，將令其消 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 美散戶人人做股神 港股炒風又如何 2020/06/17 美散戶人人做股神 港股炒風又如何 交易講場 - 成交三度起飛 港交所新高還在後頭 2020/06/16 成交三度起飛 港交所新高還在後頭 交易講場 - 炒家摩拳擦掌 金管局守聯滙「金漆招牌」 2020/06/15 炒家摩拳擦掌 金管局守聯滙「金漆招牌」 交易講場 - 揭網易暗渡陳倉 為美股退市買保險 2020/06/13 揭網易暗渡陳倉 為美股退市買保險 交易講場 - 儲局懶理資產泡沫 股市炒風勢持續 2020/06/12 儲局懶理資產泡沫 股市炒風勢持續 串流 騰訊 騰訊控股（00700） 愛奇藝（美：IQ） 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入