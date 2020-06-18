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騰訊打愛奇藝主意 布局內容生態圈

評．析．天下版 2020/06/18

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市傳騰訊（00700）擬入主競爭對手視頻串流平台愛奇藝（美：IQ），進一步擴大視頻串流平台優勢。市場憧憬此舉將令騰訊雄霸內地視頻串流平台，配合旗下的網絡閱讀平台閱文（00772）產生協同效應，將令其消

...

撰文 : 杜擎師

欄名 : 交易講場

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