紀念美國6月節 多間企業「加假」1天 行政人員版 2020/06/18 分享： 美國黑人弗洛伊德（George Floyd）疑被白人警員暴力執法致死，所引發的示威浪潮持續，全球響應反種族歧視抗議，社會紛紛高呼「Black Lives Matter」（黑人的命也是命）、「No ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 美網站邀虛擬旅遊 回答問題獲現金獎 2020/06/17 美網站邀虛擬旅遊 回答問題獲現金獎 叙福樓「神秘試食員」 工作時間內容任定 2020/06/16 叙福樓「神秘試食員」 工作時間內容任定 疫情時須兼顧家庭美失業人口 女性佔多 2020/06/15 疫情時須兼顧家庭美失業人口 女性佔多 疫情改變美僱員要求 願延工時冀4天工作 2020/06/12 疫情改變美僱員要求 願延工時冀4天工作 美電動卡車創辦人 曾兩次創業失敗 2020/06/11 美電動卡車創辦人 曾兩次創業失敗 商業 歧視 美國 Facebook Apple Twitter YouTube Netflix Intel Spotify 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入