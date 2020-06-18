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紀念美國6月節 多間企業「加假」1天

行政人員版 2020/06/18

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美國黑人弗洛伊德（George Floyd）疑被白人警員暴力執法致死，所引發的示威浪潮持續，全球響應反種族歧視抗議，社會紛紛高呼「Black Lives Matter」（黑人的命也是命）、「No

...

欄名 : Good Job Insight

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