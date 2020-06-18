中印衝突美又圖插手 兩國宜快息干戈

世界真的愈來愈亂，疫情令各國經濟停擺之際，朝鮮半島陰霾密布，南北韓關係突然惡化，中印軍隊更在邊境爆發流血衝突，美國趁機試圖加一腳介入。中印迄今都保持克制，相信是基於實際政治經濟考量。

美鑽空子介入 冀闢戰綫遏華

印度近日在與中國接壤的加勒萬河谷興建戰略公路，連接軍事機場，引起中方不滿。兩軍連日來互相指摘對方越境挑釁，最終發生肢體衝突，雖沒開過一槍一炮，只用石頭和棍棒互毆，卻造成幾十人死傷。

中印領土紛爭由來已久，但今次卻是近半世紀以來首次爆發的大規模流血衝突，並有軍人死亡。不過，雙方都表現克制，尤其中方沒公布傷亡數字，避免民族情緒令事態惡化，凸顯雙方都希望盡快和平解決問題。

首先，兩國都忙於應對疫情，不願見到邊境摩擦演變成軍事衝突。北京近日爆發疫情，並出現跨省擴散迹象，6天累計錄得137宗新增確診，迫使當局要實施半封城措施。至於印度有逾35.9萬人確診，逾1.2萬人死亡，成為全球第四大疫情最嚴重國家。由於兩國被疫情牽制，正頭痛如何控疫，避免經濟續受重創，短期內無法承擔邊境開戰的後果。

更重要是這不止涉及中印關係，還牽扯中美角力和中美印地緣政治格局。印度是冒起中的國家，憑着人口紅利正在經濟上從後追趕中國，其GDP增長速度自2014年起超越中國，經濟總量在世界排名由1991年第16位躍升至去年第5位。因此，美國近年積極拉攏印度來抗衡中國，總統特朗普更提出印太戰略，並在今次中印邊境衝突後表示願充當「和事老」，美國國務院更向死亡的印軍致哀，就是希望趁機將印度爭取過來，多開一條戰綫圍堵中國。

修好中印關係 縱非友亦非敵

對中國來說，中美角力加劇，更有必要跟印度搞好關係，就算不能成為朋友，也絕不能將印度推向美國懷抱，成為中國敵人。這解釋國家主席習近平近年頻頻與印度總理莫迪會晤，致力修補關係，冀能取得西面地緣政治穩定，俾能集中精力與美國周旋。

印度是南亞大國，扼住通往印度洋咽喉，是習倡議一帶一路的重要節點國家，故習積極游說印度參與，但印度卻擔心中國影響力進一步滲透南亞，故對一帶一路持觀望態度。隨着中印爆發衝突，相信印度更難參與一帶一路，但也未必因此而甘願充當美國印太戰略牽制中國的棋子，因印度有雄心要成為大國，不願成為美國附庸，怕像日本般失去外交自主權。

正因美印同床異夢，而中國低調審慎處理中印衝突，更應該主動盡快息干戈，冀大事化小，減低中印鬧翻的風險，但長遠雙方都要好好處理邊境糾紛，以免讓美國有機可乘。

責任編輯：劉婉雯