實惠「愛心百寶枱」 滿足兒童學習玩樂開餐需要

香港現時約有四分一嘅兒童生活喺貧窮綫下，住劏房嘅兒童經常要瑟縮於床上學習同遊戲。黛安知道，最近Pricerite實惠聯同福幼基金會，為劏房兒童度身設計咗「愛心百寶枱」，希望呢張摺疊式嘅百變家具，可以滿足佢哋喺學習、玩樂同開餐等唔同需要。

公關姊妹話，呢張「愛心百寶枱」摺合後長闊只有30及60厘米，兩側枱面打開後，長度就由30厘米延伸至90厘米，可提供充足空間畀劏房兒童學習同開餐；前櫃門就設有白磁貼板，畀小朋友可以書寫、畫畫及遊戲；櫃身另一側設有櫃桶，方便佢哋收納文具同課本。

實惠代言人林嘉欣與女兒Kayla和Sofie，都有為呢個活動創作一系列貼紙，佢哋希望透過呢套色彩繽紛貼紙，向兒童傳遞快樂信息。正所謂「助人為快樂之本」，大家如果願意作出小小捐助，就可以大大改善劏房兒童嘅學習及生活環境喇！

明天（19日）至7月31日，去Pricerite實惠門市或網店買「愛心百寶枱」枱券，面額分為1/4張枱（$200）、半張枱（$400）及一張枱（$800），實惠會將全數捐款直接交畀福幼基金會；或者喺實惠門市或網店購買任何一件書房傢俬，實惠亦會捐贈$200予福幼基金會，作為製作「愛心百寶枱」嘅經費。

本文轉載自《晴報》

▲ 林嘉欣與女兒為活動創作一系列貼紙，向兒童傳遞快樂信息。