「夠凍」「夠慳電」而「冷風唔會猛吹頭」 首選Samsung人工智能WindFree™變頻冷暖分體機

受到疫情影響，即使夏天是戶外活動和曬太陽的好日子，恐怕大家也不能經常外出，要繼續留家抗疫。既然如此，唯有在家中開冷氣避暑，營造最舒適的環境，一家大細享受優悠愉快的時光。

家中開冷氣，最怕被冷風直接吹在頭上，吹到頭暈兼頭痛，而小朋友被冷風直吹，更容易吹到傷風感冒。空氣中有不少看不見的污染物與致敏原，現時更要擔心病菌、病毒在空氣中傳播，要照顧家人及小朋友的健康，當然要小心挑選能保障家人健康的智能冷氣機。

▲ Samsung推出的新一代人工智能變頻冷暖掛牆式分體機：Wind-Free™ Premium plus，締造舒適智能家居環境。

「夠凍」而「冷風唔會猛吹頭」

選購冷氣機時，製冷功能是最重要的考慮因素。全新Samsung Wind-Free™ Premium Plus變頻冷暖掛牆式分體機先以「快速製冷」模式冷凍房間，令室內快速降溫，降溫速度比傳統冷氣機快43%，而送風距離更遠至15米，更有效令房間的每一個角落快速降溫，增加涼快感。

當房間達到理想溫度，便可採用升級版「WindFree™無風製冷*」模式，冷空氣透過面板上的23,000個微型氣孔柔和滲出，正好解決被冷風直吹的問題，又可維持房間舒適涼快的溫度。家中有小朋友的家長經常面對以下問題：怕熱的小朋友玩一陣已經成頭大汗，家長會擔心佢哋熱親；而瞓覺個陣佢地又成日反瞓踼被，容易被冷氣直吹，不經意冷親。升級版WindFree™就有效避免冷風吹到正，同時又可以保持房間舒適涼快的溫度，增加舒適感。

▲ 先以「快速製冷」模式冷凍房間，達到理想溫度後，以「WindFree™無風製冷*」模式，保持房間涼快舒適，避免冷風猛吹頭。

三重保護濾網 有效除菌、除病毒、除致敏原 抵抗病菌 保障家人健康

以往挑選冷氣機，最緊要夠凍夠靜，已經好足夠，但疫情使大家更關注健康及空氣質素，Samsung Wind-Free™ Premium Plus變頻冷暖分體機就配備三重高密度濾網，不但能阻隔較大的家居塵埃、纖維、動物毛髮及微小塵埃，並獲Intertek國際權威測試認證，能有效消滅99.9%細菌¹及病毒²，以及去除98%致敏原³。再者，冷氣機頂部備的可拆式Easy Filter Plus+抗菌過濾網，採用抗菌及抗病毒的沸石塗層，有效抑制細菌，並過濾空氣中的污染物和致敏原，有效抵抗病菌，保持空氣清新潔淨，保障一家大細健康。抗菌過濾網拆除容易及清洗方便，時刻讓家居保持清爽。

▲ 有效消滅99.9%細菌¹及病毒²，以及去除98%致敏原³。

人工智能技術 打造專屬您的涼爽舒適空間

首度搭載人工智能技術，雲端自動記錄用戶數據、喜好設定與使用習慣，再配合房間內外溫度及濕度作分析，自動優化各種模式，調節出最適合用戶的使用模式。以用戶回家作例，經過數據儲存及分折後會作出判斷，先運行「快速製冷」模式令房間變得清涼，再用「除濕模式」調節最佳濕度，在達到設定的溫度後，自動轉換成「Wind-Free™無風製冷*」模式，為用戶打造一個涼爽而舒適的理想體感溫度空間。嶄新的智能技術迎合年輕家庭的潮流品味，締造個性化的舒適體驗。

此外，用戶可於智能手機安裝SmartThings應用程式全面控制家中冷氣，輕而易舉地遙遠控制或聲音遙控操作，在回家途中就可遙控開啟冷氣，一返到屋企即可享受清涼快感，令生活更輕鬆。此外，用戶更可使用SmartThings應用程式，監察能源消耗，了解冷氣的運作情況，同時亦可控制Samsung 其他家電產品。

▲ 透過SmartThings應用程式，輕而易舉地遙遠控制冷氣操作。

又「夠靜」又「慳電」

冷氣最怕好嘈，搞到無覺好瞓，Wind-Free™ Premium Plus冷氣機運行時非常寧靜，分貝量低至23dB⁴。用戶可每晚安睡，有助提升睡眠質素，尤其對於聲音好敏感的用戶就最適合。同時配備數碼變頻壓縮機，相比傳統型號，能有效節省能源高達73%，又靜又慳電。

是時候為家人打造一個涼爽舒適而「冷風唔會猛吹頭」，亦可抵抗病菌的家居環境啦！

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¹根據Intertek測試報告，有效去除99.9% 金黃葡萄球菌及肺炎桿菌

²根據Intertek 測試報告，有效去除99.9% MS2病毒 (ATCC15597-B1)

³根據日本ITEA測試報告，有效去除98%花粉 (Cry j 1)

⁴以型號AR12TXCAAWKNEU作測試，WindFree™ 無風製冷模式只產生23dB的聲響，比三星傳統型號產生26dB的聲響低。

*ASHRAE(美國供暖製冷及空調工程師學會)將「靜止空氣」定義為速度低於0.15米/秒的氣流。

（資料由客戶提供）