《倚天屠龍記》中奇人奇事極多，其中最引人入勝者，不是趙敏張無忌（因他們是典型金童玉女），而是屬於靈蛇島的紫衫龍王金花婆婆和銀葉先生，這波斯混血美女如何武功高強，當然是作家虛擬構設，但靈蛇島卻真有其事，世上有好幾個充滿毒蛇的孤島，分別在中國渤海、黑海多瑙河三角洲和巴西聖保羅州海岸。

最著名也是最毒的，非巴西大凱馬達島（Ilha de Queimada Grande）莫屬，此島離聖保羅市九十三哩，面積不足一百一十英畝，卻有萬計毒蛇，平均每平方公尺便有一條毒蛇駐守，其中最毒的，是金矛頭蝮蛇（Golden Lancehead Viper）。牠們的動作迅速，進行攻擊時，其三角形蛇頭如矛頭般激射敵方，咬上後尖牙放出金黃色毒液，可真算是見血封喉，毒液屬Coagulatoxin，即是令血液即時凝結，血塊阻礙血管組織，便會缺氧而壞死。

小島上，蝮蛇雄霸天下，沒有任何動物可以跟牠們為敵，理論上在有限生態資源下，毒蛇若滅絕一切小動物後，牠們也會自然滅亡，但蝮蛇偏偏愛吃鳥類，而在這一帶不乏季候鳥在此短暫棲身，往往成為蛇島的主要食物供應鏈。在沒有天敵的環境下，毒蛇可算是島上主人，其他一切只能臣服於其淫威之下。

除蛇島外，世上還有甚麼地方有兇猛動物任意妄為？有的，這地方叫地球！