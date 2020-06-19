友人告知，坊間曾經有個很有趣的班，名叫「懷才不遇自救班」。聽罷，我笑得人仰馬翻。單看名稱，甚具娛樂性。試想像一下，報名者會是甚麼人呢？一、首先自命是個「才」；二、暗自輕歎縱有才華和才氣，可惜時不利兮，天妒人嫉，所以一直「不遇」；三、自恃傲氣，死不求人，與「不識貨之人」不相為謀，寧日等夜等等運到，結果等到花兒也謝了，仍無人賞識，惟有「自救」搵出路。

這個「懷才不遇自救班」，本身已充滿辯證思想：懷才不遇的人那身自傲，就是不屑要人救和教，但要學「自救」，又得首先要參加這個班、靠一個外人教自己如何自救，單看這個辯證邏輯已極富娛樂性。可以想像，班中大概都是自命不凡、鬱鬱不得志、憤世嫉俗、缺乏自省能力，卻認定是上天或其他人跟自己過不去而導致他們「不遇」之輩，如此濟濟聚於一堂，何其壯觀。

遇到自以為懷才不遇的人，心裏很想叫他們看看這本書：《你以為的懷才不遇，只是懷才不足而已》（書名那麼明顯，當然到最後沒有講出口）。作者小令君是八○後，她來頭不小，是在中國擁有十多家分店的米有沙拉（Meal Salad）創辦人，亦是被《福布斯》雜誌選為中國三十位三十歲以下精英榜的人物。她一針見血地對那些自以為懷才不遇的人說：「當你的才華還撑不起你的野心的時候，別好高騖遠」、「在職場上，少點情緒，多點行動」、「很多時候，不是廟太小，而是你太弱」、「你那小得不能再小的才華，並不值得多驚喜的偶遇和多長久的仰慕」、「鍛練情商，才能撑起你的才華」。小辣妹一矢中的。

我未認識過一個自覺懷才不遇的人，是真有非凡才華的。若一個人整個人生都「不遇」的話，那就是自己的問題，與他人或上天無關。曾遇過幾個自覺懷才不遇的人，才華不見得，人緣卻必定差，成身散發着負能量和情緒。有情緒問題的人，必定有行為問題。看見他們某些行為，就知道為甚麼他們有這樣的命運。若成世人都「不遇」，其實最大的責任是自己。