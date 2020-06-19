六善知本溫泉酒店 隈研吾矚目設計

六善未來的發展，其中一間會落在台東。因台東既有山脈景色，又坐擁太平洋海景，但國際品牌的Resort欠奉，實在美中不足。六善遂將首座國際級豪華度假村「WUMA」搬進台東知本，並邀得日本建築大師隈研吾操刀

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