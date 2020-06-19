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不丹 六善酒店 森林秘境 Resort 壓軸登場

副刊版 2020/06/19

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對經常旅遊的人士，都知道六善（Six Senses）這個頂級精緻Resort品牌。疫情下其發展步履並沒有慢下來，光是今年，不丹六善酒店第5所、且是最後一間的「壓卷之作」--布姆唐六善酒店正式在3月開幕

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欄名 : Travel

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