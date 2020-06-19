美債務破26萬億 金融市場4擔憂

救人、救市、救選情，減息、買債、托股市。根據最新公布的數據，美國政府債務石破天驚飈升至26萬億美元，美聯儲的總資產增至7.04萬億美元，雙雙創下美國有史以來最高紀錄。

世界第一經濟體 牽一髮動全身

同時，在美國經濟前景不明朗的情況下，美國股市V形反彈，這一系列現象引發全球投資者對美國經濟、債務、股市和利率等的廣泛關注。

長期以來，美國經濟金融對全球有着牽一髮動全身之影響力。它是世界第一大經濟體，其國內生產總值佔全球國內生產總值的24%。美元作為世界儲備貨幣，在各國外滙儲備總額中的佔比高達61.8%。美元利率也是全球資產配置的重要依據。美國紐交所和納斯達克證券交易所總市值約30萬億美元，穩居世界第一，也是全球股市的風向標。美國國債市場吸引了來自世界各國中央銀行和各類投資者的巨額投資。

正是因為美國地位特殊，在目前錯綜複雜的經濟形勢下，市場對美國經濟金融普遍存在以下四個方面的擔憂：

1.美國政府債務像一匹脫韁野馬，完全失控。特朗普上台時，美國聯邦債務為21萬億美元，之後基本上每年增加1萬億美元，但是，今年1至6月，受新冠肺炎疫情的影響，美國國債新增3.5萬億美元。其中3月29日，美國國會批准2萬億美元的紓困計劃，4月23日國會又批准4,840億美元的救助計劃，近日國會還將批准另外1萬億美元的救助計劃。

投資者倘失信心 現拋售美國債潮

隨着美國可能發生第二波新冠疫情，美國今年下半年還有可能增加4萬億美元國債，令美國政府今年底的債務攀升至30萬億美元，金額之大讓人不寒而慄。

這是一顆不定時的金融炸彈，一旦投資者對美國國債失去信心，就有可能會出現類似上世紀六、七十年代，世界各國對美元喪失信心後，引發群體拋售美元兌換黃金一樣，出現拋售美國國債潮。一旦這顆炸彈爆破的話，勢必導致一波新的金融海嘯。

2.美國經濟受到天災人禍的雙重打擊，難以在短期內恢復。特朗普上台以來，向全世界挑起各種類型的貿易戰，四面樹敵給美國經濟和投資帶來很大不確定性。他的減稅政策也未達預期目標。他曾盤算，通過削減企業稅，吸引海外美國企業和外國企業在他任期內對美國增加投資4萬億美元，實際上，迄今為止僅增加1萬億美元。

天災人禍打擊 經濟V形反彈難

他希望通過降低稅率，放水養魚，提高企業收益，政府可以藉此補回因減稅而流失的財政稅收，但事與願違，以往三年，美國聯邦稅收不增反降，造成財政赤字逐年擴大。

今年遇到新冠肺炎疫情，特朗普先是將疫情政治化，然後是甩鍋，令美國疫情完全失控。面對失控的疫情，他一方面大把向企業、家庭派錢，但派錢並不能控制疫情。另一方面，為防止經濟惡化，影響選情，他一再敦促各州在疫情未受控的情況下復工復產，導致疫情反彈。

據統計，上一周，美國有21個州疫情惡化，確診人數出現明顯回升。美國的疫情與近期發生的暴亂交織在一起，令經濟前景堪憂。今年首季，美國經濟下跌4.8%。市場普遍預期美國經濟第二季負增長35%至40%。美聯儲預測今年全年美國經濟下降6.5%，年底失業率達9.3%。美國經濟不會出現V形反彈，很大可能呈L形。

3.美國股市波動加劇，股價脫離實體經濟。美國股市在今年3月的三天內曾出現四次熔斷：3月9日、3月12日、3月16日分別下跌7.8%、10%、12.9%，一次比一次跌得狠。美國歷史上共發生過五次股市熔斷，其中四次發生在今年3月。應該說這僅僅是美國股市的小試牛刀。美國股市出現一連串熔斷，與人為恐慌因素有關。

股價脫離經濟 會否再熔斷？

今年3月當美國股市衝高3萬點時，美國疫情失控、經濟停滯、企業停產和倒閉，突如其來的釜底抽薪，股價頓失支撑而暴跌。然而，近來美國經濟仍未見好轉，股市卻在美國政府和美聯儲大水滿灌之下，從3月熔斷後的谷底反彈了近40%，納斯達克指數還創出歷史新高。一般來說，大選年，美國股市會造好，但今年會不會例外呢？美國股市在缺乏企業業績支撑的情況下，是否會出現其歷史上的第六次或第七次熔斷？世人拭目以待。

4.美聯儲是否會步歐、日後塵，也實施負利率？如果實施負利率會給金融市場帶來甚麼後果？

首先，看看特朗普怎麼說的，他對聯儲局的貨幣政策一直不滿意，多次在公開場合批評美聯儲沒有實施「負利率政策」。

他認為負利率有利於美國經濟復甦，他「對負利率深信不疑」。

倘實施負利率 市場震動勢強烈

但美聯儲主席鮑威爾在5月議息會議後稱，美聯儲委員們一致反對負利率，美國將會把目前的零至0.25%的低利率保持到2022年底。

貨幣市場的交易員們則多數預測美國最終會實行負利率，所以市場上反映聯邦利率趨勢的2021年4月期貨利率曾下跌至負0.5個基點。

負利率對美國政府來說可以減少利息支出，天文數字的國債，每1%利率變動，就是幾千億美元的利息支出，如果改為負利率，美國政府是最大的受益者，因為它不僅不需要支付利息，還可以向投資國債者收取手續費（利息）。

此外，美國企業作為借款人也是當然的得益者。但是，負利率一旦真的實施的話，全球投資美國國債最大的幾位金主會怎麼做呢？中國、日本、OPEC、德國會心甘情願借巨資給美國政府，到頭來不僅無利息收入，還要倒貼利息？！

所以，美國採取負利率政策必須慎重，否則不排除有可能引發金融市場強烈的震動。

▲ 美國經濟受到天災人禍的雙重打擊，難以在短期內恢復。總統特朗普上台以來，向全世界挑起各種類型的貿易戰，四面樹敵給美國經濟和投資帶來很大不確定性。（法新社資料圖片）