兩岸風雲易變 檀島之會難解困

近日中印、兩韓生變，中美涉外高官檀島會面，又令人遐想聯篇，以為會給中美緊張關係帶來喘息空間，可是很多人忽略了上周台海上空發生的緊急事態，或導致對中美關係發展的錯判。

美艦7穿台海 中美軍機入台領空

事緣日前（9日）台海上空，一架美軍運輸機經台方允許，進入台島上空沿西岸南飛，隨後解放軍戰機短暫進入台灣西南空域。事件反映了中美抗爭升級的趨勢和台海爭端的危險性，值得探討。

美軍機飛越台島乃罕有事件，解放軍戰機飛入台灣空域，更為罕有，而大陸派戰機回應美機飛台，則前所未見，在當前的中美關係及台海形勢惡化下，尤其值得關注：

（一）中美鬥爭近期不斷升溫，美方借台灣加強挑釁中國，而中國更強硬回應均屬意料中事，中美將因台灣激烈碰撞。

（二）當中美熱戰風險日增之時（見筆者6月10日「特朗普選情挫．中美硬碰風險增」文），台海乃最易引發戰禍的熱點。今年來美艦已最少七次穿越台海，中美軍機再飛越台海上空，可令擦槍走火機會急升。

（三）蔡英文次任伊始，預計會更依靠美國支持加快「去中國化」等，實行台獨措施，大陸將因而加大軍事施壓，兩岸擦槍走火的風險亦隨之上升。

特朗普政情日差 藉台製造緊張

過去大陸戰機最多是貼近或稍越中綫飛行，進入空域自令台方更為緊張。去年美國派海軍研究船多次停泊高雄港，以軍方「非戰鬥船隻」踩大陸底綫，大陸未見激烈回應，自令美方認為底綫可踩，之後必更大膽越界。今次大陸戰機入台空域作強硬回應，顯然有不再啞忍意味。

中國還十分關注美台一體化的深化發展，特別是美國對台售武。台灣想藉此加強以武拒統能力，美國則希望藉此加大對中國的牽制。台方已買入先進的F-16V戰機及MIM27步兵戰車，還想買入更先進武器如隱形反艦導彈等。美國可能陸續批准售武，和加快交貨日期以提升台灣軍力。

小布殊「重返亞洲」遏華 特再加鞭

正如美國一些智庫如戰略與國際研究中心（CSIS）等指出，台灣乃中美關係中最不穩定因素，可引發熱戰以至核戰。由於特朗普政情日差，借台灣發動戰爭或製造緊張的危險正在爬升。何況美國一直有加大對華軍事壓力的大戰略。

小布殊時代出台了「重返亞洲」的圍堵中國戰略，包括把一半軍力部署西太就近，威脅中國，奧巴馬政府全力執行此政策，並開始軍事進入南海以刷存在感和支持東亞盟友，防長卡特還制定了大舉擴軍的計劃。特朗普上台後重訂擴軍計劃，規模之大前所少見，最近更特別專注於新式武器研製，如高超音速導彈、激光炮及太空戰車X-37B等，與中國進行軍備競賽意圖明顯。

在建制上也有大動作，在夏威夷成立太平洋司令部，統籌第六及第七艦隊調配以增強西太軍力，又成立了太空軍，準備由太空軍事化來震懾中俄。

其他一些重要軍事政策表面上與中國無直接關係，實質上也間接與中國相關。重建第二艦隊，與俄國爭奪北大西洋及北冰洋，更有抗禦中俄合作開發北冰洋之意。若中國艦隊尤其潛艇進入北冰洋，將對美國威脅大增。

此外，引來俄國及歐洲盟友不滿者，是美國從軍備控制協議退群，已先後退出中導條約及開放天空條約。前者是為方便試驗中程導彈，並計劃在西太部署遏制中國，以縮減中國這方面的優勢。後者則為方便美國發展核武，這已成了美國最新的軍力發展熱點之一。

特朗普上任後出台的核武報告重訂了核武戰略，改變了奧巴馬時代的低調化路綫，再次重視核武的作用，特別是大力發展戰術核武，開發5至150kt（基羅噸級）的低能量核彈。

重訂核武戰略 疫下增軍事部署

西方評論擔心美國正降低使用核武門檻。正如當年為應對蘇聯強大陸軍，西方要部署戰術核武，當美軍在亞太對華常規戰優勢漸失時，也有必要提升戰術核武能力。

最近美國懷疑中國秘密進行低能量核武試驗，並設法瞞過外國探測儀器。中國則要求美國遵守反核試承諾，因據報5月中，白宮曾開會討論重啟核試，上次為1992年。1996年國際間已草擬好防核試條約，但至今未正式生效，幸各國仍依從條約，未有核試。看來中美在這事上的互不信任日濃。

疫情爆發後，美國對華軍事部署不減反增，急撥200億美元增強西太軍力，並緊急強化關島等第二島鏈基地及阿拉斯加空軍基地。據報美軍還連夜運送設備進入本來暫時閒置的韓國薩德反導基地。

美突從德調軍力 集中火力對華？

4月初，美國曾呼籲全球國民回歸，同時據報美軍將領亦進入地下指揮部，有評論擔心此乃大戰先兆。日前，美國突從美軍歐洲司令部所在的德國撤出四分一軍力近萬人，事前竟未通知德國及北約盟友而引致不安。這或反映美國要急切集中力量對付中國，不惜降低歐洲抗俄軍力，美中矛盾已凌駕美俄矛盾，此乃明確警號。

總之，美國正磨刀霍霍，中國也不會閒着，很快會有事發生了。

▲ 當中美熱戰風險日增之時，台海乃最易引發戰禍的熱點。今年來美艦已最少七次穿越台海，中美軍機再飛越台海上空，可令擦槍走火機會急升。（中新社資料圖片）