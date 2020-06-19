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領展擬擴投資範圍 補足多元策略

評．析．天下版 2020/06/19

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以本港零售物業為主的領展（00823）近年積極趨向多元化發展，除了開始進軍內地及海外物業，亦計劃擴大投資範圍，可投資住宅、酒店或服務式公寓等物業。此舉令領展未來投資選擇更靈活，料可補足現時領展的發展策

...

撰文 : 杜擎師

欄名 : 交易講場

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