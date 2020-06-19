領展擬擴投資範圍 補足多元策略 評．析．天下版 2020/06/19 分享： 以本港零售物業為主的領展（00823）近年積極趨向多元化發展，除了開始進軍內地及海外物業，亦計劃擴大投資範圍，可投資住宅、酒店或服務式公寓等物業。此舉令領展未來投資選擇更靈活，料可補足現時領展的發展策 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 騰訊打愛奇藝主意 布局內容生態圈 2020/06/18 騰訊打愛奇藝主意 布局內容生態圈 交易講場 - 美散戶人人做股神 港股炒風又如何 2020/06/17 美散戶人人做股神 港股炒風又如何 交易講場 - 成交三度起飛 港交所新高還在後頭 2020/06/16 成交三度起飛 港交所新高還在後頭 交易講場 - 炒家摩拳擦掌 金管局守聯滙「金漆招牌」 2020/06/15 炒家摩拳擦掌 金管局守聯滙「金漆招牌」 交易講場 - 揭網易暗渡陳倉 為美股退市買保險 2020/06/13 揭網易暗渡陳倉 為美股退市買保險 金融 領展房產基金（00823） 商業 疫情 英國 零售 酒店 物業 商廈 澳洲 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入