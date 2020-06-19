改善室內空氣 居家抗疫第一步

新冠疫情下多數港人都會留在室內，但有環團發現港人對室內空氣污染缺乏認知。多種普通室內設備皆可影響室內空氣，令健康受損，成為疫下大忌。

環團：港人對污染物認知不足

世界綠色組織調查指，58%受訪者認為本港空氣污染「好嚴重」或「嚴重」，比前年同類調查的76%下跌近2成。但有逾7成人不知空氣污染物如何產生，逾7成不知道家用及辦公室設備例如影印機是污染來源之一，僅1成半人知道室內空氣污染會導致心臟及心血管問題。

疫下更多人減少外出、留在室內，更應注意室內環境。世衞已將「室內空氣污染」列入影響人類健康十大威脅，指發霉、塵埃、石棉、鉛及甲醛等常見污染物皆可引致呼吸道疾病，但強調室內空氣的質素比室外空氣更加可控，亦是預防呼吸道疾病（包括新冠肺炎）的重要一環。

漂白水清潔家居 哮喘恐惡化

室內空氣的污染從何而來？美國科羅拉多大學波德分校研究顯示，使用煤氣爐煮食可釋放懸浮粒子、一氧化碳及二氧化氮，且疫下在家中需用更多漂白水進行家居清潔，惟漂白水與水混合後可產生次氯酸（hypochlorous acid），與地面塵埃發生化學反應，產生三氯化氮氣體（nitrogen trichloride），加劇哮喘等呼吸道問題。

人類正常活動多可惡化室內空氣質素，《科學美國人》期刊指美國部分地區在疫情期間的整體空氣污染減少3成，但室內二氧化碳及有害有機物質（VOC）增加15%至30%。

在本港，思匯政策研究所與城市大學一項2017年的研究顯示，一般人在日常生活中接觸的懸浮粒子僅18%來自戶外，反而多達52%來自家居，來自家居的懸浮粒子在周末更佔比79%，與本港惡劣家居環境、及不良家居布置習慣有關。

懸浮粒子 周末79%來自家居

港人可採取簡單方法改善室內空氣質素，例如在污染的源頭着手。油漆、家具及建築物料等宜選購低甲醛種類，亦應避免在密閉空間使用油漆、膠水等，發霉地毯、天花瓦片等應盡快丟棄，亦應定期清洗冷氣機及抽氣扇，以免空氣被細菌及真菌污染。

世界綠色組織亦建議，市民應選用有認證的產品，而非只考慮是否天然，因天然不代表無污染物。此外，平時應保持室內空氣流通，亦可考慮使用具過濾懸浮粒子功能的空氣清新機。

室內空氣質素較為可控，市民只需從小事着手，便可改善疫下健康。

▲ 有環團調查指，近6成港人認為本港空氣污染「好嚴重」或「嚴重」，但有逾7成人不知空氣污染物如何產生。（資料圖片）