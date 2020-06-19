Adobe Flash Player 明年起終止服務 行政人員版 2020/06/19 分享： Adobe昨表示，將於今年12月31日結束Flash Player，並終止下載服務。 由明年1月1日起，Adobe將不再釋出任何安全更新，因此建議用家移除Flash Player；同時在全面終止更新後， ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Uber Transit本月起 開放予港用家 今日 Uber Transit本月起 開放予港用家 八達通轉移至Apple Pay 下月中才可領交通補貼 2020/06/18 八達通轉移至Apple Pay 下月中才可領交通補貼 fb親子群組類別 設匿名發帖徽章識別 2020/06/18 fb親子群組類別 設匿名發帖徽章識別 微軟Surface Duo手機 擬下月亮相搶先機 2020/06/17 微軟Surface Duo手機 擬下月亮相搶先機 WhatsApp支付功能 巴西率先開放 2020/06/17 WhatsApp支付功能 巴西率先開放 奧多比（Adobe，美：ADBE） 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入