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Adobe Flash Player 明年起終止服務

行政人員版 2020/06/19

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Adobe昨表示，將於今年12月31日結束Flash Player，並終止下載服務。

由明年1月1日起，Adobe將不再釋出任何安全更新，因此建議用家移除Flash Player；同時在全面終止更新後，

...

欄名 : 科技新知

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