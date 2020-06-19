Uber Transit本月起 開放予港用家 行政人員版 2020/06/19 分享： Uber宣布將本月內陸續向所有香港用家開放Uber Transit，讓乘客實時掌握公共交通資訊，助選擇最合適出行方式。 用家屆時能透過Uber Transit查看各項交通工具路綫建議，得悉實時交通資訊及 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Adobe Flash Player 明年起終止服務 今日 Adobe Flash Player 明年起終止服務 八達通轉移至Apple Pay 下月中才可領交通補貼 2020/06/18 八達通轉移至Apple Pay 下月中才可領交通補貼 fb親子群組類別 設匿名發帖徽章識別 2020/06/18 fb親子群組類別 設匿名發帖徽章識別 微軟Surface Duo手機 擬下月亮相搶先機 2020/06/17 微軟Surface Duo手機 擬下月亮相搶先機 WhatsApp支付功能 巴西率先開放 2020/06/17 WhatsApp支付功能 巴西率先開放 服務 交通 Uber 導航 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入