中美密談圖破局 博爾頓新書壞好事

閉門會晤6個多小時，可以談甚麼？中美高層檀香山之會，令人揣測美國對華強硬政策會否有變。不過，同時間爆出前白宮國家安全顧問博爾頓新書披露總統特朗普曾求助國家主席習近平，要求增購美國農產品助其連任，無疑投下政治震撼彈，令特朗普更難轉軚，中美形勢變得更複雜。

傳特向習求助 增購大豆助連任

在中美關係緊張之際，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國務卿蓬佩奧在夏威夷會面，其後，兩國一如之前中美貿談，繼續各自表述。新華社指雙方進行建設性對話，同意採取行動，認真落實元首間達成的共識，繼續保持接觸和溝通。美國國務院則指蓬佩奧強調美國利益的重要性，兩國需要在商業、安全、外交互動方面完全互惠交往。

兩人若僅就雙邊關係發展、台灣、香港、新疆等重要敏感問題摸底，應毋須密談逾6句鐘。正因為這不尋常舉動，惹來外界諸多揣測，特朗普對華強硬政策會否急轉彎？中方在會晤結束後就宣布人大常委會昨審議港區國安法，自然更惹人猜想。

致力尋求連任的特朗普若放軟對華政策，相信是出於政治經濟需要，因他處理疫情和種族衝突不當，加上經濟衰退，令其民望大跌。據最新民調顯示，他落後對手拜登13個百分點，在6個關鍵搖擺州，也落後2至7個百分點。要扭轉選情，他急需箍穩農民基本盤，關鍵在於改善對華關係，促使中方加快購買美農產品。

正當外界猜測中美關係可能迎來轉機，卻因即將出版的博爾頓新書而變得風起雲湧。新書大爆特朗普去年6月與習近平會晤時，曾暗示中國可憑經濟實力影響美國大選，強調美國農民和中國購買大豆對其選情的重要性。

不管新書內容是否屬實，但卻極具爆炸性，令美國選民驚覺特朗普並非表裏如一的反華鷹派，打貿易戰的目標不是遏制中國，而是迫中國就範接受他開出的貿易協議條件，一切都是為討好基本盤，為連任造勢。

保「清白」箍鐵票 特或對華更強硬

這本新書政治殺傷力大，把特朗普殺個措手不及，他正全力阻止出版，但新書內容曝光卻令他無法轉軚，一來若此時與華改善關係，令人覺得他對華軟弱，跟拜登沒分別，即是沒差異性；二來若內容屬實，他有尋求外國干預美大選之嫌，勢成民主黨攻擊對象。騎虎難下，他可能只有被迫對華強硬下去。

在疫下，特朗普突然親華未必可改變選情，繼續反華反而有利箍住鐵票，故中美關係短期難破局，甚至有可能進一步惡化，北京須審慎應對。

責任編輯：陳楚源