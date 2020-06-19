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港區國安法「現真身」 內容更辣

京4招保密工夫 快刀斬亂麻減震撼

政治版 2020/06/19

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一直未知具體內容的港區國安法，草案終於提交全國人大常委會。既然已寫好，很快可出台。熟悉中方消息人士指，中央花如此大力氣立法，草案內容估計很辣，是「鑲鋼牙的老虎」，否則不如不搞。

本欄上周五（6月12日，

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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