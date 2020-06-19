港區國安法「現真身」 內容更辣 京4招保密工夫 快刀斬亂麻減震撼 政治版 2020/06/19 分享： 一直未知具體內容的港區國安法，草案終於提交全國人大常委會。既然已寫好，很快可出台。熟悉中方消息人士指，中央花如此大力氣立法，草案內容估計很辣，是「鑲鋼牙的老虎」，否則不如不搞。 本欄上周五（6月12日， ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 外國勢力內容字眼 「干預」變「勾結」 今日 外國勢力內容字眼 「干預」變「勾結」 配合派錢 飲食界晚市7月7折8月8折 今日 配合派錢 飲食界晚市7月7折8月8折 最新專欄文章 更多 攬炒反國安法或DQ 選舉主任操刀 2020/06/18 攬炒反國安法或DQ 選舉主任操刀 揭港府限聚令大鬆綁 背後考量 2020/06/17 揭港府限聚令大鬆綁 背後考量 國安法做「鑲鋼牙老虎」 或7月初通過 2020/06/16 國安法做「鑲鋼牙老虎」 或7月初通過 限聚令大鬆綁 8人寬至數十人？ 2020/06/15 限聚令大鬆綁 8人寬至數十人？ 國安法內容或下周曝光 月底通過 2020/06/12 國安法內容或下周曝光 月底通過 傅流螢 疫情 香港 林鄭月娥 罪行 港區國安法 律政司 人大常委 鄭若驊 譚耀宗 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入