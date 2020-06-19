葵芳新都會廣場「治癒花園」 享受大自然氛圍

疫情持續咗咁耐，黛安好想搵個地方放鬆下。原來葵芳新都會廣場今個夏天有個洗滌心靈嘅「治癒花園」主題活動，商場注入視覺、嗅覺、聽覺、觸覺及味覺「五感治療」體驗，等大家喺戶外綠化空間享受大自然氛圍。商場今次聯乘本地社企「木一番Woodrite」，運用回收舊木升級再造，喺4樓露天廣場打造兩大主題裝置，包括北歐森林系及海洋風裝置。前者有點點燈泡組成嘅小花卉，入夜後燈光亮起，真係好浪漫，令人感覺放鬆；後者展示水中暢游鯨魚同岸上曬太陽嘅海星等，見到都想坐低感受下海洋嘅鎮靜能量。

此外，大家仲可以去5樓空中花園嘅都市農莊，商場特設香草園區，以薄荷、羅勒、迷迭香等治療系香草植物為主，打造成自在空間。而家The Point by SHKP會員憑500積分就可換領「暑假通行證」，即日起至7月31日，喺場內消費滿$3,800即可享有$300指定商戶現金劵乙套，喺戶外露天餐飲區享受味覺體驗，又可以賺積分，再額外獲「五感體驗工作坊」入場劵，製作療癒小物如花漾香草磚，名額180個，大家快啲起動啦。

本文轉載自《晴報》

▲ 葵芳新都會廣場露天廣場設「七色心情花園椅」。

▲ 農莊內有時令蔬果、食用花和香草，讓嗅覺感受治癒氣息。