科大金融科技人力資源研究 歸納13項專才核心能力

▲ （左起）科大商學院院長譚嘉因教授、安永人力資本服務合伙人鄭添之、香港金融管理局金融科技總監周文正，以及主持討論環節的香港數碼港管理有限公司行政總裁任景信（最右）參與網上研討會。

近年金融科技發展迅速，對行業專才的需求尤其殷切，香港科技大學工商管理學院（下稱科大商學院）本月透過網絡視像平台，公布了一項名為《金融科技業界專才發展、能力與人力資源》的研究報告，詳細列出對行業的主要觀察和提出多項建議。

科大商學院院長譚嘉因教授是研究項目的負責人，他在研究報告發布當日在網絡致辭：「這項研究旨在推動業界、教育機構和決策者支持香港轉型為國際金融科技樞紐。這項研究有賴所有參與人士和機構提供的寶貴資料和意見，為業界提供新的觀點及願景，有助香港發展金融科技，並維持其作為國際金融中心的地位。」

首次同類研究 對行業加深了解

該研究是香港首次同類項目，由香港研究資助局撥款，為期4年，是次公布的主題研究是計劃其中一部分，與安永會計師事務所（Ernst & Young）合作，在80多個金融科技組織支持下完成，包括銀行、保險公司、監管機構和虛擬銀行等，旨在加深對香港金融科技人才供應的了解，以及提供方向促進金融科技行業的發展。

研究由去年8月至今年3月進行，過程分3階段：包括(1)訪問行政人員、(2)業界問卷調查，以及(3)驗證環節，從中列出了金融科技人才該具備的能力清單，最後綜合了以下13項業界認為最關鍵的核心能力，有助本地金融科技人才成功發展。

相關能力可作評核準則

因應各機構的營運環境和系統，公司普遍會以這些能力模式作績效管理、招聘遴選、生涯規劃、培訓、獎賞和提升員工參與度。

安永人力資本服務合夥人鄭添之相信，關鍵的核心能力模式像一個藍圖或路綫圖，學校除了教授學生技術知識外，亦提供如實習和海外交流的機會，讓他們能夠預先實踐及應用，待他們畢業時已具備這些能力，為市場提供合適的人才。

香港金融管理局金融科技總監周文正指出，「世界瞬息萬變，根本無法充分準備自己，因為當你以為自己準備好，市場又迅速變了。」因此，金管局在金融科技發展過程中，擔任了市場人士與金管局監管人員之間的「橋樑」角色，增進業界對監管制度的了解，並致力維持創新所需要的靈活性，因此相關人才擁有敏銳的學習能力，以及了解合規與監管環境非常重要。

吸納新血 增加人才供應

不過，即使香港的金融業人才濟濟，要發展成為金融科技中心，仍極需擴大人才層面。周文正補充，香港有多達200間認可機構及約20間支付服務供應商，但是人才需求遠高於供應。

報告指出，尋找相關人才的主要方法有本地招聘、增加現有員工的培訓和從本地大學吸納新血，譚嘉因教授分享今年將會有150位擁有金融科技專業的畢業生進入市場，並預計2024年有多達1,600位新力軍，有助促進行業發展，但預計仍未能完全滿足市場所需，因此各界需合力加強人才培訓。

▲ 研究項目負責人兼科大商學院院長譚嘉因教授，向業界解釋報告內容。

▲ 超過80間金融科技機構支持和參與有關研究。

下載報告：https://bit.ly/2UWpkKL

（資料由客戶提供）



