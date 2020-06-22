城大MBA全球百大課程　 打破界限 增國際視野、實戰經驗

疫情影響著全球各行各業，為了不讓專業人士受疫情打亂進修，城大MBA積極提供獎學金，鼓勵本地和海外人才繼續追尋學習夢想，增值自己再戰職場。機會往往是留給有準備的人，所以我們在經濟疫境中，更應好好裝備自己。香港城市大學MBA課程一直以獨特的體驗式學習培育商業領導人才，近年在多項國際排名取得佳績，今年更打入英國《金融時報》全球MBA排名百大，課程廣受認可。

《金融時報》的全球MBA排名百大以MBA畢業生的事業發展、課程多元性及研究和社會責任3大範疇作評分，當中城大MBA以薪酬增長率表現最為突出，位居全球第7，畢業生的平均薪資比入學前高出159%；畢業生在職級晉升上則全球排名38。究竟城大MBA課程內容如何為畢業生提升實力，令他們在商界有「升」有「息」？

課程強調實戰經驗 與英美學府攜手培養國際視野

香港城市大學MBA項目主任及管理科學系教授江偉裕指出，課程着重讓學生可以在真實商業環境應用研習所得知識，其中更強調培養國際化管理思維。城大MBA與知名學府如英國倫敦帝國學院、美國柏克萊加州大學合辦實踐工作坊，及與亞太地區(包括中國、韓國、馬來西亞及柬埔寨等)的不同企業合作諮詢實踐項目，讓學生從實戰中取得經驗。

以在倫敦與帝國學院合作舉行的全球品牌管理工作坊為例，學生在過去幾年間參與了包括汽車製造商Bentley、連鎖超市Tesco和Edwardian Hotels的營銷項目，協助制定針對亞洲市場的品牌戰略。此外，城大MBA每年亦與柏克萊加州大學在美國加州舉辦創業工作坊。學生親身體驗到如何由初步的商業意念轉化為實際的投資項目計劃，至最後推介給真正的專業投資人進行評估。學生亦有機會到矽谷企業觀摩，過往曾參觀大型公司如Google丶Salesforce丶Ford等和當地企業孵化器。

城大MBA的海外體驗式學習工作坊一般安排在下學期進行，讓學生於首年上學期在港完成必修課打好根基後，於翌年下學期選修合適的海外工作坊以實踐在課堂修得的知識。

尖端論壇 擴闊商業人脈網利事業發展

值得留意的是，城大MBA另一個意義獨特的學科──尖端論壇（SHARP Forum）。

按照學生所感興趣的商業範疇分成小組，就不同領域的尖端知識而訂立議題，邀請出色的商界人士、政制決策人或知名學者擔任論壇嘉賓。江教授表示尖端論壇完全把課程的體驗式學習精髓切實地呈現，因學生須親自策劃活動、宣傳推廣及舉辦論壇，不但可從營運過程中提升領導、溝通及解難技巧，更可從成功的商界領袖身上學習到實際的經驗。

城大MBA學生以往成功邀請國際企業(包括Amazon、HSBC及騰訊等)大型企業的高管參加，甚至商界名人如蘭桂坊集團主席盛智文丶HKTV Mall行政總裁王維基丶八達通行政總裁張耀堂等共超過100位知名演講者，以及累計超過5,000名商界人士參加論壇進行交流。

修讀城大MBA課程除了可獲取專業管理知識外，更是一個良好平台讓學生構建人脈網絡與不同的政商領袖交流，對學生日後事業發展更具優勢。有些畢業生更善用尖端論壇的人脈網，與一些論壇嘉賓講者成為生意上的夥伴。除了創業，大部分畢業生在畢業後3個月內能找到心儀工作，包括在跨國企業擔任要職，如Accenture、Amazon、美國銀行、KPMG等。

抗疫習夢獎學金 資助高達50%學費

城大MBA特別提供「抗疫習夢獎學金」，鼓勵本地和海外人才繼續自我增值，追尋學習夢想。獎學金額最高可達學費的50%。由於名額有限，有意報讀人士請於六月底前遞交申請，以優先獲考慮頒發獎學金。

了解更多香城市大學MBA課程：www.cityu.edu.hk/mba

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