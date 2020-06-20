全港首個Kakao Friends主題跑 9月有得玩 副刊版 2020/06/20 分享： 香港每年都有大大小小的主題跑，Pokémon、Disney角色都曾經舉辦過，在韓國Hit爆的Kakao Friends角色即將跳入香港舉辦主題跑，粉絲們不單可獲得超精美選手包，比賽當日更可與不同角色、 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 馬爾代夫7月解封 旅客毋須額外付費隔離及測試 2020/06/16 馬爾代夫7月解封 旅客毋須額外付費隔離及測試 紅磡Hotel sáv推出$45自助早餐 炒麵點心腸仔任食 2020/06/13 紅磡Hotel sáv推出$45自助早餐 炒麵點心腸仔任食 星野北海道3晚住宿 7月至 10 月由$1,950起 2020/06/09 星野北海道3晚住宿 7月至 10 月由$1,950起 塔斯曼尼亞薰衣草田攻勢襲港 2020/06/09 塔斯曼尼亞薰衣草田攻勢襲港 攝影達人新田村路兩度拍得並蒂蓮 香港4大賞荷熱點推介 2020/06/06 攝影達人新田村路兩度拍得並蒂蓮 香港4大賞荷熱點推介 跑步 馬拉松 卡通動漫 卡通精品 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入