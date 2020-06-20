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全港首個Kakao Friends主題跑 9月有得玩

副刊版 2020/06/20

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香港每年都有大大小小的主題跑，Pokémon、Disney角色都曾經舉辦過，在韓國Hit爆的Kakao Friends角色即將跳入香港舉辦主題跑，粉絲們不單可獲得超精美選手包，比賽當日更可與不同角色、

...

欄名 : 旅事通

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