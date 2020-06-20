各戶型價單分析 3房全部享海景 折實最平$1,027.1萬起 置業家居 2020/06/20 分享： SEA TO SKY首批有115個3房單位，實用面積702至745平方呎，定價$1,316.8萬至$1,605.9萬，呎價$18,625至$22,587，即供最高可享22%折扣，折實價$1,027.1 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 6月焦點新盤SEA TO SKY 首批推285伙 折實最平$642.8萬起 今日 6月焦點新盤SEA TO SKY 首批推285伙 折實最平$642.8萬起 4房 首批僅推10伙 折實呎價約$1.6萬 今日 4房 首批僅推10伙 折實呎價約$1.6萬 2房 劃一望園景 僅2伙折實呎價低過$1.4萬 今日 2房 劃一望園景 僅2伙折實呎價低過$1.4萬 SEA TO SKY全面睇 今日 SEA TO SKY全面睇 最新專欄文章 更多 6月焦點新盤SEA TO SKY 首批推285伙 折實最平$642.8萬起 今日 6月焦點新盤SEA TO SKY 首批推285伙 折實最平$642.8萬起 SEA TO SKY全面睇 今日 SEA TO SKY全面睇 2房 劃一望園景 僅2伙折實呎價低過$1.4萬 今日 2房 劃一望園景 僅2伙折實呎價低過$1.4萬 4房 首批僅推10伙 折實呎價約$1.6萬 今日 4房 首批僅推10伙 折實呎價約$1.6萬 將軍澳新盤起動 區內配套 大檢閱 2020/06/13 將軍澳新盤起動 區內配套 大檢閱 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入