各戶型價單分析 4房 首批僅推10伙 折實呎價約$1.6萬 置業家居 2020/06/20 分享： SEA TO SKY的4房單位供應珍罕，4房本身只佔全盤供應約16.7%，而首張價單只推出10伙，佔整張價單僅3.5%。發展商亦指，由於4房可享雙邊景觀，加上供應少，故會採惜售策略。10伙4房單位分布 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 6月焦點新盤SEA TO SKY 首批推285伙 折實最平$642.8萬起 今日 6月焦點新盤SEA TO SKY 首批推285伙 折實最平$642.8萬起 3房全部享海景 折實最平$1,027.1萬起 今日 3房全部享海景 折實最平$1,027.1萬起 2房 劃一望園景 僅2伙折實呎價低過$1.4萬 今日 2房 劃一望園景 僅2伙折實呎價低過$1.4萬 SEA TO SKY全面睇 今日 SEA TO SKY全面睇 最新專欄文章 更多 6月焦點新盤SEA TO SKY 首批推285伙 折實最平$642.8萬起 今日 6月焦點新盤SEA TO SKY 首批推285伙 折實最平$642.8萬起 SEA TO SKY全面睇 今日 SEA TO SKY全面睇 2房 劃一望園景 僅2伙折實呎價低過$1.4萬 今日 2房 劃一望園景 僅2伙折實呎價低過$1.4萬 3房全部享海景 折實最平$1,027.1萬起 今日 3房全部享海景 折實最平$1,027.1萬起 將軍澳新盤起動 區內配套 大檢閱 2020/06/13 將軍澳新盤起動 區內配套 大檢閱 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入