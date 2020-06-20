SEA TO SKY的4房單位供應珍罕，4房本身只佔全盤供應約16.7%，而首張價單只推出10伙，佔整張價單僅3.5%。發展商亦指，由於4房可享雙邊景觀，加上供應少，故會採惜售策略。10伙4房單位分布

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