各戶型價單分析 2房 劃一望園景 僅2伙折實呎價低過$1.4萬 置業家居 2020/06/20 分享： 2房屬於首張價單中供應最多的戶型，全屬內園景單位，涉及160伙，實用面積介乎434至478平方呎，定價$803.5萬至$954.4萬，呎價$17,059至20,393，即供最高可享20%折扣，折實價$ ... 欄名 : 封面故事 相關文章 6月焦點新盤SEA TO SKY 首批推285伙 折實最平$642.8萬起 今日 6月焦點新盤SEA TO SKY 首批推285伙 折實最平$642.8萬起 3房全部享海景 折實最平$1,027.1萬起 今日 3房全部享海景 折實最平$1,027.1萬起 4房 首批僅推10伙 折實呎價約$1.6萬 今日 4房 首批僅推10伙 折實呎價約$1.6萬 SEA TO SKY全面睇 今日 SEA TO SKY全面睇 最新專欄文章 更多 6月焦點新盤SEA TO SKY 首批推285伙 折實最平$642.8萬起 今日 6月焦點新盤SEA TO SKY 首批推285伙 折實最平$642.8萬起 SEA TO SKY全面睇 今日 SEA TO SKY全面睇 4房 首批僅推10伙 折實呎價約$1.6萬 今日 4房 首批僅推10伙 折實呎價約$1.6萬 3房全部享海景 折實最平$1,027.1萬起 今日 3房全部享海景 折實最平$1,027.1萬起 將軍澳新盤起動 區內配套 大檢閱 2020/06/13 將軍澳新盤起動 區內配套 大檢閱 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入