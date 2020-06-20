SEA TO SKY全面睇 置業家居 2020/06/20 分享： 日出康城SEA TO SKY位於將軍澳康城路1號，3座共提供1,422伙，實用面積434至1,077平方呎，戶型涵蓋2房至4房，項目不設特色戶。項目主打3房單位，741伙共佔52.1%，面積介乎702 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 6月焦點新盤SEA TO SKY 首批推285伙 折實最平$642.8萬起 今日 6月焦點新盤SEA TO SKY 首批推285伙 折實最平$642.8萬起 3房全部享海景 折實最平$1,027.1萬起 今日 3房全部享海景 折實最平$1,027.1萬起 4房 首批僅推10伙 折實呎價約$1.6萬 今日 4房 首批僅推10伙 折實呎價約$1.6萬 2房 劃一望園景 僅2伙折實呎價低過$1.4萬 今日 2房 劃一望園景 僅2伙折實呎價低過$1.4萬 最新專欄文章 更多 6月焦點新盤SEA TO SKY 首批推285伙 折實最平$642.8萬起 今日 6月焦點新盤SEA TO SKY 首批推285伙 折實最平$642.8萬起 2房 劃一望園景 僅2伙折實呎價低過$1.4萬 今日 2房 劃一望園景 僅2伙折實呎價低過$1.4萬 4房 首批僅推10伙 折實呎價約$1.6萬 今日 4房 首批僅推10伙 折實呎價約$1.6萬 3房全部享海景 折實最平$1,027.1萬起 今日 3房全部享海景 折實最平$1,027.1萬起 將軍澳新盤起動 區內配套 大檢閱 2020/06/13 將軍澳新盤起動 區內配套 大檢閱 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入