6月焦點新盤SEA TO SKY 首批推285伙 折實最平$642.8萬起 置業家居 2020/06/20 分享： 長實及港鐵合作發展的將軍澳日出康城SEA TO SKY首批及285伙，折實價由$642.8萬至$1,817.6萬，折實呎價$13,648至$17,618，長實執行董事趙國雄形容是次開價為「實得價」。 日 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 3房全部享海景 折實最平$1,027.1萬起 今日 3房全部享海景 折實最平$1,027.1萬起 4房 首批僅推10伙 折實呎價約$1.6萬 今日 4房 首批僅推10伙 折實呎價約$1.6萬 2房 劃一望園景 僅2伙折實呎價低過$1.4萬 今日 2房 劃一望園景 僅2伙折實呎價低過$1.4萬 SEA TO SKY全面睇 今日 SEA TO SKY全面睇 最新專欄文章 更多 SEA TO SKY全面睇 今日 SEA TO SKY全面睇 2房 劃一望園景 僅2伙折實呎價低過$1.4萬 今日 2房 劃一望園景 僅2伙折實呎價低過$1.4萬 4房 首批僅推10伙 折實呎價約$1.6萬 今日 4房 首批僅推10伙 折實呎價約$1.6萬 3房全部享海景 折實最平$1,027.1萬起 今日 3房全部享海景 折實最平$1,027.1萬起 將軍澳新盤起動 區內配套 大檢閱 2020/06/13 將軍澳新盤起動 區內配套 大檢閱 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入