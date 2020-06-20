聯繫滙率難脫鈎 樓按市場仍穩健

自去年的社會事件，以至今年新冠肺炎疫情於全球大爆發，本港經濟亦受到衝擊，而美國早前更揚言撤銷香港特殊待遇地位，有關消息令小部分投資者出現擔憂，當中最廣受討論的是有關港元及美元聯繫滙率會否脫鈎，以及美國禁止香港使用美元結算。有見及此，金管局於日前向公眾作出解釋，以釋除市場上的憂慮。

聯繫滙率是自1983年由香港自設的制度，過往曾多次受到衝擊，並不是由美國賦予的一個特殊待遇，而作為全球第三大美元外滙交易中心，本港自身的金融體系早與全球經濟和金融體系緊密聯繫，所以本港的貨幣和金融體系不會因外國對香港的政策而有所改變。

外滙儲備充裕 可擋金融衝擊

香港金融體系實力穩健、資本雄厚、資產質素良好、外滙儲備規模亦十分充裕，最新的外滙儲備資產為4,000多億美元，是相當於香港流通貨幣的六倍多，或港元貨幣供應M3約46%，其穩固的金融實力可抵禦任何衝擊。

此外，香港是國際資本進入內地市場的重要通道，而現時超過一半的外資金融及其他機構的中國內地股票和債券投資，均是透過香港去進行。一眾國際投資者及跨國企業，香港其獨特優勢和吸引力仍然是投資內地市場的首選渠道。

全球熱錢橫流 磚頭自用保值

以上種種數據顯示，相信能充分地向大眾釋除疑慮。筆者認為香港仍然擁有自身的優勢，包括穩健的金融制度以及市場運作，在國際金融中心的獨特地位仍是無庸置疑，而銀行數據亦顯示目前並沒有大量資金流出港元或銀行體系，港元滙率亦一直靠近強方兌換保證區，相信本港金融體制經得起今次考驗。

雖然部分市民或投資者對本港經濟前景缺乏信心，但筆者認為磚頭仍是一項自用保值的投資方法。現時拆息持續低企，樓市的剛性需求殷切，加上美國聯儲局早前公布，整體資產負債表規模已達至7.15萬億美元，不斷創紀錄以來的新高，預計美國未來有機會繼續擴張資產負債表規模。在全球「水浸」的情況下，資金有機會持續流入香港的銀行體系。此外，金管局早前曾六度向市場注資，使現時本港銀行體系結餘增加至近千億港元。在港美息差持續收窄的情況下，加上熱錢充斥市場，相信銀行結餘將有望重過千億水平，將有利樓按市場健康的發展。