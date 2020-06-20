  • 29°C
香港時間 : 2020620日 (六) 02:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

碧桂園•華發香洲府 加推128套住宅 連裝修售￥245萬起

置業家居 2020/06/20

分享：

以「濱江水岸住區」為賣點的珠海碧桂園．華發香洲府，現正加推3房及4房江景戶型，入場門檻由￥245萬起。

碧桂園．華發香洲府，坐落於珠海香洲區，佔地約47,500平方米，總建築面積約97,300平方米，由

...

欄名 : 國內置業

最新專欄文章 更多

珠江國際金融中心享環迴海景 住宅均價￥4.8萬
2020/06/06
珠江國際金融中心享環迴海景 住宅均價￥4.8萬
雙瑞藏瓏灣位置優越 連裝修￥280萬入場
2020/05/30
雙瑞藏瓏灣位置優越 連裝修￥280萬入場
玖譽灣間隔多元 景致遼闊 連裝修售￥235萬起
2020/05/16
玖譽灣間隔多元 景致遼闊 連裝修售￥235萬起
香樟一號 港推23伙 現樓連裝修￥40萬起
2020/05/02
香樟一號 港推23伙 現樓連裝修￥40萬起
雙瑞藏瓏灣 加推100伙 首期￥87萬起
2020/04/18
雙瑞藏瓏灣 加推100伙 首期￥87萬起
人民幣 港珠澳大橋 珠海

上一篇文章

聯繫滙率難脫鈎 樓按市場仍穩健

下一篇文章

Lumina 交通方便 呎價$4,700起 自住投資皆宜
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

居屋新界盤為主 提升市場吸引力
居屋新界盤為主 提升市場吸引力
國情知聞 - 中國經濟復甦 有待消費發力
中國經濟復甦 有待消費發力