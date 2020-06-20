碧桂園•華發香洲府 加推128套住宅 連裝修售￥245萬起

以「濱江水岸住區」為賣點的珠海碧桂園．華發香洲府，現正加推3房及4房江景戶型，入場門檻由￥245萬起。

碧桂園．華發香洲府，坐落於珠海香洲區，佔地約47,500平方米，總建築面積約97,300平方米，由

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