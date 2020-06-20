碧桂園•華發香洲府 加推128套住宅 連裝修售￥245萬起 置業家居 2020/06/20 分享： 以「濱江水岸住區」為賣點的珠海碧桂園．華發香洲府，現正加推3房及4房江景戶型，入場門檻由￥245萬起。 碧桂園．華發香洲府，坐落於珠海香洲區，佔地約47,500平方米，總建築面積約97,300平方米，由 ... 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 珠江國際金融中心享環迴海景 住宅均價￥4.8萬 2020/06/06 珠江國際金融中心享環迴海景 住宅均價￥4.8萬 雙瑞藏瓏灣位置優越 連裝修￥280萬入場 2020/05/30 雙瑞藏瓏灣位置優越 連裝修￥280萬入場 玖譽灣間隔多元 景致遼闊 連裝修售￥235萬起 2020/05/16 玖譽灣間隔多元 景致遼闊 連裝修售￥235萬起 香樟一號 港推23伙 現樓連裝修￥40萬起 2020/05/02 香樟一號 港推23伙 現樓連裝修￥40萬起 雙瑞藏瓏灣 加推100伙 首期￥87萬起 2020/04/18 雙瑞藏瓏灣 加推100伙 首期￥87萬起 人民幣 港珠澳大橋 珠海 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入