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Lumina 交通方便 呎價$4,700起 自住投資皆宜

置業家居 2020/06/20

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澳洲物業一向受港人追捧，而位於澳洲悉尼北部社區Carlingford的低密度住宅項目Lumina近日在港舉行諮詢，最低呎價折合約港幣$4,700起；發展商委託利安環球物業獨家代理。

Lumina住宅項目

...

欄名 : 海外置業

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