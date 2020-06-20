Lumina 交通方便 呎價$4,700起 自住投資皆宜 置業家居 2020/06/20 分享： 澳洲物業一向受港人追捧，而位於澳洲悉尼北部社區Carlingford的低密度住宅項目Lumina近日在港舉行諮詢，最低呎價折合約港幣$4,700起；發展商委託利安環球物業獨家代理。 Lumina住宅項目 ... 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 Wardian London提供1房及2房 坐落金融區 租賃有支持 2020/06/13 Wardian London提供1房及2房 坐落金融區 租賃有支持 Haus on Handy坐落烏節路商圈 1房$600萬起 2020/05/30 Haus on Handy坐落烏節路商圈 1房$600萬起 Garden House市區歷史建築 提供1房至3房 回報料達4厘 2020/05/23 Garden House市區歷史建築 提供1房至3房 回報料達4厘 Parksuites低密度設計 鄰近烏節路 購物方便 2020/05/09 Parksuites低密度設計 鄰近烏節路 購物方便 The Beaumont 位處全新社區 2020/04/25 The Beaumont 位處全新社區 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入