法國五月Le French May 免費文藝節目共冶一爐 置業家居 2020/06/20 分享： 【香港盛事】受新冠肺炎疫情影響，法國五月Le French May最終取消了部分售票節目（如《小王子》、《流浪的影子》、《假女園丁》、《新孟克三重奏》、《謎》及《TUTU》等），官方亦已安排退款事宜。 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 疫情下的展覽盛事 今日 疫情下的展覽盛事 1.免費攝影展覽 遊走大漠感受四季 今日 1.免費攝影展覽 遊走大漠感受四季 2.法國五月電影節 改於Now E頻道免費睇戲 今日 2.法國五月電影節 改於Now E頻道免費睇戲 3.Make Music, Hong Kong！免費直播音樂會 今日 3.Make Music, Hong Kong！免費直播音樂會 瑞士Art Basel取消 網上展廳免費開放 今日 瑞士Art Basel取消 網上展廳免費開放 最新專欄文章 更多 疫情下的展覽盛事 今日 疫情下的展覽盛事 瑞士Art Basel取消 網上展廳免費開放 今日 瑞士Art Basel取消 網上展廳免費開放 3.Make Music, Hong Kong！免費直播音樂會 今日 3.Make Music, Hong Kong！免費直播音樂會 2.法國五月電影節 改於Now E頻道免費睇戲 今日 2.法國五月電影節 改於Now E頻道免費睇戲 1.免費攝影展覽 遊走大漠感受四季 今日 1.免費攝影展覽 遊走大漠感受四季 新冠肺炎 法國 展覽 音樂會 電影 瑞士 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入