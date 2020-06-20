法國五月Le French May 免費文藝節目共冶一爐

【香港盛事】受新冠肺炎疫情影響，法國五月Le French May最終取消了部分售票節目（如《小王子》、《流浪的影子》、《假女園丁》、《新孟克三重奏》、《謎》及《TUTU》等），官方亦已安排退款事宜。

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