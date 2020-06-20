瑞士著名攝影師、詩人、哲學家與冒險家Marc Progin，正在上環藍蓮畫廊舉行免費攝影作品展覽，名為「回歸大自然：Marc Progin再穿越蒙古的攝影之旅」。這個歷時3年多的世紀旅程，以相片形式重

...