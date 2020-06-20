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2.法國五月電影節 改於Now E頻道免費睇戲

置業家居 2020/06/20

分享：

今屆，香港法國文化協會（AF）與MOViE MOViE（MM）繼續呈獻法國五月電影節目，但改以網上形式進行。由即日起至6月30日，各位電影迷可免費於Now E頻道收看共27套精選法國電影。當中包括由

...

欄名 : 家居頭條

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