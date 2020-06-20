「覓音樂」音樂節由香港法國文化協會暨法國駐香港及澳門總領事館呈獻，由歐盟駐港澳辦事處資助，並獲奧地利、匈牙利、葡萄牙、西班牙、羅馬利亞、瑞典及瑞士等駐港領事館、歌德學院及意大利文化協會支持。音樂節於今

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